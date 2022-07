La parte superior de una palmera de gran tamaño cayó en la mañana de este domingo sobre la calzada de Camí Reial. Afortunadamente, pese a ser una avenida muy transitada, no provocó ningún daño material ni personal, puesto que en ese momento no circulaba ningún vehículo. La Policía Local enseguida acordonó la zona y procedieron a retirar el árbol, restableciéndose el tráfico.

No es la primera vez y probablemente no será la última que caiga una palmera en esta avenida. Según comenta el concejal de Urbanismo, Martí Raga, cuando se reurbanizó la avenida en 2011 con estas palmeras "no se tuvo en cuenta que eran de un gran porte y al crecer tienen tendencia a partirse por su propio peso". El mismo edil asegura que la palmera que se cayó "no estaba enferma, ya que la contrata de jardinería las ha tratado contra el picudo y les ha hecho el mantenimiento requerido, tampoco responde la caído a algún episodio de viento fuerte ni ninguna otra circunstancia simplemente debido a su gran porte, este tipo de palmeras tienden a quebrarse, y aunque solemos estar atentos y si vemos que alguna puede caer, lo evitamos en esta ocasión ha ocurrido".

Raga es consciente de lo peligroso que puede ser, y por ello, informa que el consistorio tiene revisto sustituir estas palmeras por fresnos, tal y como ha hecho con otras especies en otras ubicaciones. Asimismo, el Ayuntamiento de Catarroja ha realizado una guía de árboles urbanos para poder evitar este problema con nuevas especies plantadas.