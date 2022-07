Josep Lluís Roig guanya el Concurs de Poesia d’Alfara del Patriarca

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca, a través de la regidoria de Cultura, ha fet entrega dels reconeixements als finalistes i guanyador del seu primer Concurs de Poesia de la població. Josep Lluís Roig i Sala, d’Oliva, ha rebut el primer premi. La seua obra ha sigut publicada amb l’editorial Sargantana NPQ, junt amb els versos de la resta de guardonats. Roig també ha rebut com a gratificació un menú degustació per a dues persones (valorat en 100 €) en un dels restaurants que formen part de “Tastem l’Horta”, Club de Producte Gastronòmic de Turisme Carraixet.

El llibre commemoratiu publicat per l'ajuntament d'Alfara del Patriarca, fruit d'aquest concurs, està compost pels 28 millors poemes presentats al certamen. I compta amb una il·lustració a la portada del pintor Enric M. Català, veí del municipi. Jaume Martínez, regidor de Cultura, s'ha mostrat molt satisfet per la bona acceptació del certamen i la qualitat i quantitat de les obres presentades. "Aquesta meravellosa experiència ha rebut més de quaranta poemes d'aquesta comarca i altres, amb un nivell excel·lent, com així ho ha fet saber el jurat d'aquest premi", ha destacat Martínez, qui ha agraït el treball desinteressat i amb molta estima de Mari Carmen Arnau i Alfons Navarret, jurats d’aquest concurs. Arnau, reconeguda escriptora local, ha manifestat la importància de la paraula i de la poesia per a transmetre sentiments i per a mirar al futur.

La presentació del llibre i reconeixement als guardonats ha tingut lloc el dijous 7 de juliol en un acte en què la lectura dels poemes va ser acompanyada per la guitarra del músic Miquel Pérez Perelló. A l'escenari també es va poder contemplar quatre obres del pintor Enric M. Català. Els diplomes acreditatius foren estregats per Marisa Almodóvar, alcaldessa d'Alfara i Jaume Martínez, regidor de Cultura. Aquest certamen ha nascut com una eina propera i participativa de foment del valencià. I tal com destaca Alfons Navarret a la introducció del llibre: "Al cor de l'Horta Nord, aquest reducte poètic que just ara s'inicia ens fa somiar en un camí molt més extens i prolífic"

El finalistes han sigut: Artur Álvarez, Victor Benavides, Berna Blanch, Elena Casado, Victòria Cremades, Eduard Comeig, Lluís Ferri, Roser Furió, Alba Fluixà, Josep Giner, Jesús Girón, Manel Hurtado, Gràcia Jiménez, Maria Josep Juan, Maria Aurèlia Lerma, Imma López, Vicente Lloret, Imma Mànyez, Pau Marqués, Josepa Montagut, Eusebi Morales, Vicent Penya, Marta Pérez, Hermini Pérez, Pura Peris, Antoni Rovira i Nati Soler.