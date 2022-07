Música per pau i solidaritat amb el poble ucraïnés a Burjassot

Amb els lemes “Música per la pau” i “25 anys d’acolliment familiar”, el grups Lost Harvest –que pujà el teló–, Guitar Soul, Open Latin, Pra Você i Nano Blues oferiren diumenge pel matí, en el Centre Cultural Tívoli de Burjassot, un concert de solidaritat amb el poble ucraïnés i en memòria de les víctimes de la guerra en qualsevol part del món.

Per a presenciar la sessió, organitzada per l’Associació Cultural Montau i la fundació Junts per la Vida amb la col·laboració de l’ajuntament, el públic donà aliments no peribles i de primera necessitat, així com roba i productes bàsics destinats a la infància. Alguns espectadors, també de forma voluntària, aportaren el seu granet d’arena a través dels comptes bizum i bancari de Junts per la Vida creats expressament per a la causa. Ambdós canals continuen oberts per a l’ingrés de donatius d’ajuda a les persones afectades per la guerra a Ucraïna.

Prèviament al recital, la presidenta de Junts per la Vida, Clara Arnal, agraí l’ajuda de totes les persones i entitats que contribuïxen, entre altres accions, a “fer possible el trasllat de menors des de les fronteres ucraïneses per a la seua acollida i protecció en la Comunitat Valenciana”. També digué que “la música unix i porta a la solidaritat”.

A continuació, sobre un escenari pintat de blau i groc, els artistes convocats regalaren la millor collita del seu repertori. “With a little help from my friends” (‘amb una xicoteta ajuda de l’amistat’), eixa cançó dels Beatles en l’imaginari de diverses generacions, es deixà sentir amb renovada força en la trobada. Una flor.