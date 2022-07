El Grup de Ball l’O i Dues del Llar Antonià de Torrent organitza dissabte que ve 16 de juliol, a les 22:45h, el XVI Festival Nacional de Folklore ‘Ciutat de Torrent’, l'espectacle celebrat de manera biennal, que tornarà a inundar la plaça de l'Església de dansa, cultura i tradició. En aquesta edició els amfitrions estaran acompanyats pel grup folklòric Froles Noves de Vigo i el grup Arrels de Cendrosos (Madrid).

“Durant anys, aquest festival ha brindat al públic torrení grans actuacions, impulsant tant el talent local com nacional. Per aqueixa raó, estem molt contents que es torne a celebrar aquest esdeveniment en ‘l’Any de la Música’ de Torrent, amb el qual volem posar en valor la importància de la música per a la nostra ciutat”, destaca la regidora de Cultura, Susi Ferrer.