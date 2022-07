Centenars i centenars de persones, sobretot veïns i veïnes del poble,van passar pel tanatori de Meliana per a acomiadar Vicent Ahuir, que va faltar el passat divendres als 70 anys, i traslladar el condol a la família i al col·lectiu local de Compromís. Dissabte al migdia, en una sala totalment plena, va tindre lloc un acte molt emotiu oficiat pel rector i amic Toni Sancho. Cal recordar que Vicent fou una persona molt activa també en les comunitats cristianes de base i tots els moviments juvenils que al llarg dels anys s’hi han generat. L’alcalde actual i amics seu i de la família, Josep Riera, va ser l’encarregat de fer un breu repàs per la trajectòria d’Ahuir i de recordar els valors que el definien i sobre els quals, durant aquests dies, tota la gent ha anat coincidint: "dedicació, compromís, solidaritat i proximitat. L’home bo, com es coneix en el món de la pilota valenciana". Paraules que es van tancar amb el poema ‘Assumiràs la veu d’un poble’, de Vicent Andrés Estellés, recitat pel secretari comarcal de Compromís, Vicent Grande. D’una altra banda, la seua cunyada Rosa Aguilar també va destacar eixe caràcter de Vicent sempre accessible i sempre atent i pendent del que passava en l’àmbit familiar.

Pel que fa a l’organització Compromís, el reconeixement i les mostres d’estima cap a Vicent Ahuir han sigut constants aquests dies des d’arreu de les comarques valencianes en ser un referent per a molta gent i per al projecte polític des dels seus inicis, molt especialment a Meliana i a la comarca de l’Horta Nord. Pel tanatori van passar molts militants i moltes militants i simpatitzants de Compromís, com ara els alcaldes de Foios, Sergi Ruiz, d’Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt, o de Carcaixent, Paco Salom, qui a més va ser company d’Ahuir en la seua etapa com a funcionari i cap de Servei de la Generalitat en la Conselleria d’Agricultura. En la cerimònia van estar presents el diputat i portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví; la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó; la diputada de les Corts, Nathalie Torres; i, en representació de Més Compromís com a organització política, les secretàries general i d’organització Àgueda Micó i Amparo Piquer, respectivament. La seua trajectòria en el projecte nacionalista i valencianista des dels orígens va propiciar també que s’hi acostaren a expressar el condol Pere Mayor i Consol Castillo.

Per a Josep Riera, alcalde de Meliana, “Vicent ha tingut un comiat sentit, participat i de reconeixement, i això ha sigut molt important per a tota la família, però especialment per a Carme i per als seus fills Vicent i Neus. Després d’una llarga malaltia totes i tots necessitàvem recordar el Vicent de sempre: el familiar, l’amic, el polític compromés, l’home que vivia i estimava el seu poble, el professional, l’amant de l’horta i de la muntanya...”.