L'Ajuntament de Paterna celebrarà el pròxim 16 de juliol el Urban Fest Paterna, una festa de la cultura urbana dirigida a la joventut de la ciutat amb competicions, exhibicions, masterclass i concerts de diferents disciplines musicals i esportives.

L'esdeveniment, que se celebrarà en el Parc Central amb totes les activitats gratuïtes, es desenvoluparà des de les 19.00 de la vesprada fins a les 02.00 hores de la matinada.

En paraules del regidor de Joventut, Roberto Usina “aquest festival és una clara aposta per oferir alternatives d'oci als paterners més joves, amb una completa i variada programació adaptada a tots els estils juvenils ”.

“Es tracta d'una jornada de trobada col·lectiva que té com a principal objectiu divertir-se, entretindre's i gaudir així com afavorir les relacions entre els joves de la ciutat”, ha puntualitzat Usina.

Per l'escenari passaran el freestyler Errecé, la rapera Sagax, la campiona d'Espanya de beatbox Julia Forner i el DJ Javier Delpino. Per part seua, Gabi de Vicente i Elvira Galera donaran una masterclass i exhibició d'escúter i skater, respectivament. També se celebraran competicions 3x3 basket i de futbol de carrer per a donar a conéixer el vessant més street d'aquests dos esports.

A més, es comptarà amb diverses activitats lúdiques alternatives com una zona de foodtrucks, una àrea de videojocs, Realitat Virtal, un torneig de ping-pong, un circuit de Mario Kart, futbolí i Laser Game.