Burjassot celebra 40 edicions del seu festival de música bandística “per amor a l’art”

El tradicional homenatge que la Ciutat de les Sitges ret a la cultura bandística tornà a celebrar-se després de més de dos anys marcats per la pandèmia del coronavirus. I, com sempre, ho feu “per amor a l’art”. ¿Quina millor consigna per als i les artistes?

El Centre Cultural Tívoli de Burjassot allotjà dissabte a poqueta nit una nova edició del Festival de Bandes “Ciutat de Burjassot” –el número 40–, que, amb la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana , patrocina l’ajuntament de la localitat de l’Horta. Com a formació convidada actuà, a les ordes del mestre Vicente Gabarda Porras, la Banda de la Unió Musical Centre Històric de València; com a amfitriona ocupà l’escenari la Banda Simfònica de l’Agrupació Musical Les Sitges davall la direcció del mestre Javier López Salón. El concert que oferí la Simfònica bé podria considerar-se un assaig general per a la seua imminent participació, en la ciutat holandesa de Kerkrade, en el Festival de Músiques del Món (World Music Contest). Les tres obres que interpretà, ‘Cielo andaluz’ de Pascual Marquina, ‘Nitescence crécupusculaire’ de Alexandre Kosmicki i ‘L’illa dels pensaments’ de José Suñer-Oriola, constituïxen el repertori que “amb tota la il·lusió” portarà als Països Baixos. No pocs incondicionals de la banda ja han reservat plaça a Manises –l’aeroport– per a anar a “vore-la tocar enmig dels tulipans”. Segons explicaren des de la societat artística burjassotina, este concurs internacional “atrau uns 20.000 músics i 350.000 visitants” i està valorat com “una de les competicions més importants en música de vent”. Per la seua part, la Unió Musical Centre Històric del Cap i Casal, que pujà el teló, delectà l’auditori amb la interpretació de ‘Pascual Damián’ de Francisco Balaguer, ‘Portrait of Spain’ de Teodoro Aparicio i ‘Polifemo’ de Andrés Valero. La vetlada en el Tívoli, molt concorreguda, comptà amb la presència de nombrosos agents del teixit social del municipi i una representació del consistori encapçalada per l’alcalde, Rafa García, i la regidora de Cultura, Estefanía Ballesteros. Kerkrade en l’horitzó.