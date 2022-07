El concert d'estiu marca l'inici de la programació del segon semestre de Casino Musical de Godella

El Casino Musical de Godella ha fet pública la seua programació d’actes per al que resta de 2022, amb audicions, un grapat de concerts, certàmens i altres cites molt interessants que no et pots perdre.

En juliol s'inicia la programació del segon semestre amb el concert d’estiu de la banda del Casino Musical, el dia 29 a les 22 h. També durant aquest mes es celebrarà el concert de la banda juvenil amb motiu del precertamen internacional de bandes de música de València, amb data i hora encara per concretar. Tornaran de les vacances el 4 de setembre per assistir a la festa de moros i cristians de Moncada amb 30 dels seus músics. I el 17 d’aquest mes tindran al seu cor participant junt amb el cor de Bètera a l’intercanvi de la FSMCV que es celebrarà a aquesta localitat veïna del Camp de Túria. El 9 d’octubre assistiran, com és tradició, al concert de la banda a la plaça de l’Església. I el dia 22 tindrà lloc un concert benèfic a càrrec de l’orquestra i el cor del Casino Musical de Godella, a benefici de l’Associació Contra el Càncer. Novembre serà un mes farcit d’actes. El divendres 11 a les 20 h tindran el tradicional concert de cambra en memòria d’Enric Cullell. A l’endemà, des de l’església de Sant Bertomeu, duta de Santa Cecília. I el diumenge 13, recollida dels nous músics de la banda del Casino Musical. Per tancar el mes, el dissabte 19 celebraran el concert de Santa Cecília, el diumenge 20 la missa i el cercavila de corones i el diumenge 27 el concert del 10è aniversari de la big band, que tindrà lloc a les 19:30 h en el teatre Capitolio. Per últim, en desembre organitzaran el concert de Nadal, el dissabte 17 a càrrec de l’orquestra i l’orquestra juvenil, que compartiran escenari al Capitolio. I el diumenge 18 serà el torn del cor, que actuarà a l’església de Sant Bertomeu. A les xarxes socials del Casino Musical de Godella aniran facilitant més informació conforme s’apropen les cites.