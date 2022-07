Compromís per Paterna ha anunciado que solicitará formalmente al consejo de administración de la empresa municipal Gespa la contratación de una auditoría externa para "aclarar si se está haciendo correctamente la gestión de personal. La realidad es que no sabemos hoy en día los criterios que se están aplicando en la empresa para despedir, para mantener, contratar o para obligar a la gente a hacer un proceso de examen y méritos”, señala el concejal de Compromís Carles Martí.

El concejal explica que como consejero de la empresa municipal, solicitó hace casi dos meses un listado de los trabajadores y trabajadoras de Gespa para estudiar el tipo de contrato y cómo iba a afectarles la nueva ley laboral. "El día 23 de junio recibimos respuesta de que esa información la tenemos en la plataforma de trabajo de la empresa, hecho que no es cierto, puesto que únicamente tenemos un listado de bajas y altas mensual. Dos días antes, en el consejo de administración, había solicitado los criterios que se estaban aplicando para la puesta en orden de la plantilla de cara a la nueva ley y simplemente me contestaron que los criterios de la ley”, sostiene.

“En Compromís per Paterna siempre hemos defendido el hecho que como Gespa es una empresa 100% pública los criterios para acceder a un puesto de trabajo para los paterneros y paterneras tiene que ser completamente transparente. Si no pasa lo que pasa, que la gente vuelve a tener la sensación que el actual equipo de gobierno está superando al de Agustí en su agencia de colocación municipal, donde lo que más puntos da es tener el carné de simpatizante del partido de turno”, indican desde Compromís.

Añaden las mismas fuentes que “la empresa pública tiene que ofrecer transparencia, no puede ser que de las últimas 6 peticiones de información que hemos pedido no se nos haya dado ninguna, siempre con contestaciones vagas y excusas baratas. La empresa es pública, además a un consejero de la misma se le tiene que dar toda la información que requiere, de lo contrario se está incumpliendo la ley y la voluntad de la ciudadanía, que nos votaron para vigilar el funcionamiento de la mayoría absoluta del PSOE”.

“En las últimas semanas no recibimos más que quejas de trabajadores y trabajadoras de la empresa que injustamente van a ser despedidos, que los van a obligar a hacer un examen después de quince años en la empresa o que no saben cuál será su futuro porque día a día cambian los criterios por los cuales la gente puede o no seguir trabajando en Gespa. Es por esta razón que solicitamos la auditoría, volemos que nos expliquen cuáles son los criterios reales por los cuales hoy en día un paternero o paternera puede trabajar en Gespa”, manifiesta para concluir Carles Martí.