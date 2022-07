El Certamen de Guitarra d’Alboraia ja te guanyadors

L’Ajuntament d’Alboraia i Guitarras Esteve ja han entregat els premis a les persones participants que han obtingut la victòria del Certamen Internacional de Guitarra. Aquesta iniciativa s’ha estat desenvolupant des del mes de maig passat, rebent una resposta molt positiva.

Özberk Miraç Sarigül ha fet història en el panorama guitarrista internacional amb la seua doble victòria: es va fer no sols amb el primer premi, sinó també es va guanyar el favor del públic amb l’atorgament del seu reconeixement. D’aquesta manera, aquest participant turc va eixir del concurs amb 6.400 euros i una guitarra valorada en 4.000 euros.

Li segueix Ausiàs Parejo Calabuig en segon lloc, per la qual cosa ha rebut els 1.800 euros del premi. A això li ha sumat el guardó a Millor Intèrpret de la Comunitat Valenciana, una recompensa valorada en 400 euros. Finalment, Javier García Verdugo completa el podi amb un molt bon tercer lloc, aconseguint els 900 euros d’aqueix premi. L’organització també va realitzar un esment especial a Jonatman Ross Parkin, com a finalista destacat.

Un jurat professional compost per Carlos Jaramillo, Rubén Parejo, Ana María Archilés Valls, Anabel Montesinos i el director artístic Toni Cotolí ha dictaminat aquests resultats durant la celebració de la final. Al tancament d’aquesta competició van acudir veïns i veïnes, així com l’alcalde, Miguel Chavarría; la regidora de Cultura Festiva, Susana Cazorla; i el regidor de Cultura, Manuel Andreu, així com membres de la Corporació Municipal i Manuel Adalid, pare i fill i propietaris de Guitarras Esteve, l’empresa local que celebra 65 anys de vida i ha organitzat la iniciativa en col·laboració amb el Consistori.

Per davant queden concerts d’importants personalitats del sector com Toni Cotolí i Javier Zamora (Divendres, 15 de juliol), Ana María Archiles Valls (Dijous, 21 de juliol), Ricardo Gallén (Dissabte, 23 de juliol), Carlos Jaramillo (Dissabte, 28 de juliol) o Rubén Parejo (Dissabte, 28 de setembre).