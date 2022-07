Pau Alabajos: "La contabilidad municipal del 2021 continúa sin ofrecer datos fiables"

“Las cuentas anuales tienen que suministrar información útil para la toma de decisiones económicas y constituir un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido confiados. Para lo cual, tienen que redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable”. Este es el mandato expresado en el Plan General Contable, aprobado por el Ministerio de Hacienda y de obligado cumplimiento para las entidades locales.

"Pero la realidad es muy diferente", aprecia Pau Alabajos, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Torrent, al desvelar , según la propia tesorería local: : “el Balance de Situación de 2021 no refleja una imagen fiel de la situación patrimonial real, pues los saldos no están actualizados y coordinados con el Inventario Municipal. Como consecuencia se arrastran valores completamente irreales y saldos contables que deben ser depurados a la mayor brevedad posible, no sólo por la información incoherente que proporcionan, sino también por sus consecuencias sobre otras partidas del Balance, como las amortizaciones (cuyo importe parece obvio suponer que debe ser muy superior a los 0,00€ recogidos en los estados correspondientes), o el control del Patrimonio Público del Suelo, que ahora no existe”.

Un análisis demoledor, en opinión de Alabajos, que explica que, además, “provoca otros efectos negativos en forma de cascada sobre el cálculo del Resultado Económico Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y los propios flujos de efectivo del Ayuntamiento, magnitudes que se encuentran dopadas artificiosamente al no dotarse las amortizaciones a las que hace referencia la propia Tesorería Local como órgano gestor de la contabilidad, una función que en años anterior estaba atribuida a la Intervención Local y que se manifestaba en la misma línea de expresar la desconexión existente entre la realidad económica de las cuentas locales y la fachada que el gobierno municipal presenta anualmente”.

Finalmente, desde Compromís consideran que este tipo de gestión, perpetrada tanto por el PP como por el PSOE a lo largo de los años, ha provocado que, mientras en el área de Patrimonio se valora el inmovilizado en 485 millones de euros, el mismo concepto aparezca en la contabilidad oficial por 279 millones, y además sin dotarse ningún tipo de amortización, lo que provoca que los resultados contables estén hinchados al no contabilizarse este gasto tan importante que evita la descapitalización material del Ayuntamiento de Torrent.