Torna ‘Imatges en el record’ als carrers de Paiporta

El Museu de la Rajoleria presenta una nova exposició temàtica de la sèrie ‘Imatges en el record’, l’exposició de l’arxiu fotogràfic del Museu que ix del seu espai físic acostant-se als carrers del poble.

Coincidint amb l’arribada de l’estiu i les vacances aquest espai cultural ens proposa conéixer de més a prop com eren les fotos d’estudi que paiportins i paiportines es realitzaven dècades enrere, tot un luxe que no es podia permetre tot el món i que constituïa un moment molt especial per a les persones retratades.

La nova sèrie d’Imatges en el record repassa una selecció d’aquest tipus d’imatges agrupades en fotos de família, casaments, comunió, infants, etc.

La mostra es podrà visitar al llarg dels mesos d’estiu. L’exposició, formada per quince panell ret homenatge a la figura professional de fotògrafs i fotògrafes.