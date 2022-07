El Ayuntamiento de Foios, a través de la concejalía de Salud, ha anunciado que está llevando a cabo la reubicación de la colonia felina situada junto al CEIP Rei en Jaume a otra existente en el polígono de la Jutera, a raíz de las quejas del centro escolar. Aunque el consistorio ha difundido que el proceso se está realizando en coordinación con la empresa Plaserman Salud Pública S.L. y la protectora de animales Modepran, esta última entidad animalista se ha desmarcado.

Según el ayuntamiento, el colegio lleva años reclamando, mediante escritos y registros de entrada, que se dé solución a lo que califican de "la problemática de salubridad que se estaba viviendo en el centro educativo a causa de la colonia felina". Durante 2019 y 2020, el Ayuntamiento de Foios realizó, junto a Modepran, actuaciones mediante el sistema de Capturar, Esterilización y Suelta (CES), con lo que se valoró que disminuyó la "gravedad de la situación".

No obstante, fuentes municipales anuncian que, durante el curso 2020-2021, "aumentó la problemática dificultando las medidas de higiene y salubridad". Por este motivo, y a raíz del último escrito de queja del centro, que data del 21 de marzo de 2022, el consistorio decidió que una "empresa experta" como Plaserman evaluara la situación. En el informe que emitieron se determinó "la urgente necesidad de reubicar la colonia felina", ya que "los gatos están accediendo a zonas de cocina, aulas, zonas de jardín, parques infantiles y otras zonas de paso".

Siempre según la versión municipal, el informe recoge que “estos animales realizan sus deposiciones y micciones en zonas donde hay pleno contacto con el alumnado y personal del centro, existiendo además antecedentes de plagas de pulgas a causa del tránsito de gatos”, por lo que se urge a actuar “por riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por estos animales, como alergias respiratorias, toxoplasmosis, hongos en la piel o enfermedad del arañazo, entre otras”.

Por su parte, la protectora Modepran, a la que el consistorio acudió hace años cuando comenzaron las quejas, ha insistido en que no es partidaria, en general, de reubicar colonias y que esta medida "ha de ser siempre la última y estudiando muy bien la futura ubicación", no simplemente llevando los animales a otro punto donde ya residen otros. "Con las colonias, hay que aplicar el método CES y tenerlas controladas, y entonces no dan problemas. En el caso de Foios, además, era una colonia pequeña por lo que se podía haber arreglado el tema de otra forma", indican en Modepran, que actuaron varios años en ese punto.

Por su parte, el concejal de Salud, Paco Serrano, asegura “ya se está procediendo al traslado sin incidencias". "Los gatos son capturados y trasladado al refugio de Modepran para su esterilización y reubicación en la colonia felina del polígono de la Jutera", asegura el edil, aunque Modepran replica que a sus instalaciones "no han llegado".

Con todo, el edil ha reconocido “el gran trabajo que realizan las personas voluntarias de las colonias felinas para lograr el equilibrio” y recuerda que, desde 2019, el Ayuntamiento de Foios ha ido incrementando la partida presupuestaria a tal efecto, ha firmado convenios con protectoras, ha implantado el sistema CES, así como programas de comida para colonias felinas y ha instalado comederos y cartelería.