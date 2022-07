La protectoras de Torrent Sos Peludetes, la Asociación Defensa Animal Torrent (Adat) y Acción Animalista Torrent se han reunido este viernes para expresar su rechazo al tradicional evento de tiro y arrastre que se celebra en las fiestas de la ciudad. Las entidades han expresado que “si ya es ilógico que los caballos tiren con tanto peso para disfrute de unos pocos, con este calor es impensable”.

La competición de tiro y arrastre ha comenzado este viernes a las 11 horas y continuará durante los próximos dos días. Esto ha despertado el enfado en las entidades animalistas de la ciudad: “Si ya de por sí la competición es deplorable, más aún con estas temperaturas”, han reiterado.

Las tres asociaciones han criticado que este acto “arcaico” se siga celebrando, ya que además, "no son muchas personas las que acuden". “El tiro y arrastre no tiene seguidores, solo van cuatro los de siempre y por el chiringuito con bebidas y comida que montan. No entendemos cómo el alcalde acude a presenciar el evento, ni cómo sigue incluyéndose en el programa de fiestas, cuando además los jóvenes rechazan este tipo de actividades”, han explicado las protectoras.

Y es que, hace unos meses el equipo de gobierno formado por PSOE y Ciudadanos, presentó una moción para declarar el tiro y arrastre Bien de Interés Cultural (BIC), con el apoyo de todos los grupos políticos menos de Compromís. Esta última formación señaló que no se había consultado al Consell de Benestar Animal.

“Ya habíamos avanzado con la prohibición de los espectáculos con animales en los circos, pero ahora volvemos a retroceder porque no conseguimos terminar con estas ‘tradiciones’. No entendemos que se destine dinero a este tipo de actividades, cuando hay parques en malas condiciones que no se arreglan”, han continuado las asociaciones.

Asimismo, las mismas fuentes han insistido que durante estos días estarán atentos de si “se produce alguna agresión a los caballos para así, poder denunciarlo". "A pesar de que tenemos claro que este año no podemos impedirlo el tiro y arrastre, queremos hacer ruido para conseguirlo para próximas ediciones”, avisan.