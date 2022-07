El Festival Internacional de Música de Godella reivindica el patrimoni

El plaer i la bellesa en la música, al costat de la recuperació del patrimoni musical, són els fils conductors de la XIV edició del Festival Internacional de Música de Cambra de Godella, que se celebrarà del 19 al 28 de juliol sota la direcció de Joan Enric Lluna.

Com ha explicat Lluna “la XIII edició venia marcada pel sofriment de la pandèmia, i dediquem el festival a destacar el paper de la música en situacions vitals difícils, gairebé extremes. Per contra, enguany volem trobar l'oposat: la música que ens fa gaudir de les coses bones de la sensibilitat humana, la bellesa com a element fonamental per a introduir-nos en la vivència musical”.

Enguany a més, el festival s'unirà a la commemoració de l'Any Fuster amb la celebració d'una Schubertiada “a la valenciana” que inclou obres de compositors com Manuel Palau i Matilde Salvador, i l'estrena d'una obra encarregada al compositor valencià Daniel Blanco creada a partir dels versos del poeta de Sueca titulada “Fusteriada”.

A la recuperació de patrimoni musical se li afegeix també el patrimoni local, amb un passeig músic cultural que portarà a descobrir llocs i racons de Godella com la Casa Museu de Pinazo, la Capella Gòtica de l'església, la Torreta de Misildo i l'ermita.

El festival comptarà també amb la col·laboració de la Diputació de València i l'Institut Valencià de Cultura, així com la de l'Ajuntament de Godella, que en aquesta edició ha incrementat el seu suport econòmic conscient de la importància i repercussió d'aquest esdeveniment artístic dins i fora de la localitat.

Programa

El programa artístic, integrat per una dotzena d'activitats entre concerts i accions formatives i participatives, s'obrirà el dimarts 19 de juliol en el Teatre Capitoli amb la música de la França de les primeres dècades del segle XX a càrrec de Moonwinds Ensemble. Sota la batuta de Lluna, interpretaran l'esmentada “Music pour faire plaisir” i “Sextet” per a vents i piano, “op.100” de Poulenc, “la Suite” en estil popular de M. Palau, (una versió per a vents ue recupera el patrimoni valencià) i, de Bretó/Ortega, la “Fantasia sobre la revetlla del colom”.

El divendres 22 la música es traslladarà a Vila Eugenia on la formació cambrística Alter, integrada per Josep Ribera (violí), Marc Bullón (violoncel) i Marina Delicat (piano), interpretarà el “Trio núm. 1” de Mendelssohn i, a continuació, Mikhail Spivak, violí, i Hilario Segòvia, al piano, escometran la sonata de César Franck.

El dissabte 23 el festival presentarà una sessió doble: a les 20 hores el Teatre Capitoli acollirà una Schubertiada en la qual la soprano Quiteria Muñoz, el pianista Luís Giner i el clarinetista Joan E. Lluna, interpretaran dues obres de Franz Schubert, “El Pastor sobre la roca” i “La mort i la donzella”. Unes hores més tard, a les 11 de la nit, tindrà lloc en aquest mateix espai la “Fusteriada”.

El quintet LBrass serà l'encarregat d'acompanyar en el passeig músic-cultural que se celebrarà el diumenge a partir de les 19.00 hores des de la plaça de l'Església, durant el qual es visitaran diferents edificis i llocs d'interès patrimonial.

Per part seua, la violinista Leticia Moreno, que tornarà un any més a Godella, lidera el programa dedicat a Mendelssohn que es podrà escoltar el dilluns 25 en el teatre Capitoli.

Així mateix, el festival torna a introduir l'experiència gastronòmica-musical i aquest mateix dilluns 25 oferirà als jardins de Vila Eugenia el programa “Loving Rossini”, un compositor conegut com a gran gurmet i excel·lent cuiner, del qual es degustaran algunes de les seves peces interpretades per Paco Varoch (piccolo en la Mahler Chamber Orchestra), Olatz Ruiz (violí en la Gewandhausorchester de Leipzig), Salvador Bolón (violoncello en la Orquestra de la Comunitat Valenciana) i Ander Perrino (contrabaix en la Deutsche Symphonie Orchester de Berlín).

La cloenda d'aquesta nova edició tindrà lloc el dijous 28 amb un programa que compta de nou amb el cor participatiu, després de 2 anys d'espera per la pandèmia, amb la oba: “la Suite coral de West Side Story”, de Bernstein.