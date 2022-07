"Hanle" de Leamok triomfa a la XX edició d'Escènia

La XX edició d'Escènia ha comptat, un any més, amb un “gran èxit de participació”. Del 6 al 16 de juliol, la Mostra de Teatre Emergent va inundar la localitat de Foios de propostes culturals del més alt nivell. Un total de 77 projectes de diferents comunitats autònomes es van presentar a l'exercici de 2022, de les quals quatre van resultar finalistes i premiades, a causa del canvi de les bases reguladores.

“Hanle”, de la companyia Leamok, va conquistar al jurat amb la seua versió lliure de “Hamlet”, alçant-se amb el primer premi de la XX edició d'Escènia (4.000 euros). La resta d'obres premiades, votades pel públic, varen ser: “Qué sabe nadie o les cançons de Penèlope” de La Peydro (3.500 euros); “Hipocondriart” de Triangle Teatre (3.000 euros); i “Redes” d'Emovere Teatre (2.500 euros).

Com va explicar el regidor de Cultura, Juanjo Civera, "la votació del públic ha estat molt ajustada, gràcies a la qualitat de les obres seleccionades per a aquesta edició d'Escènia". Així mateix, va destacar "la gran tasca realitzada pel jurat que, en aquesta ocasió, ha estat format per l'actriu Laura Useleti; el periodista cultural de VLC Noticias, Jimmy Entraigües; i el gestor cultural de Paiporta, Dani Banaclocha".

El lliurament de premis va tindre lloc dissabte passat, 16 de juliol, en una gala que no només va comptar amb l'actuació de les veïnes de Foios, Neus Fontestad i Raquel Roig, que van connectar amb el públic amb una actuació que reduïa a la mínima expressió es va desenvolupar en un gran format com és l'òpera; sinó que, a més, la CIA Maduixa tornava a captivar al públic amb la seua obra “Migrare”.

Així, Escènia baixà el teló amb unes dades que avalen l'èxit d'aquesta Mostra de Teatre Emergent. I és que a més de l'increment en un 20% de la venda d'abonaments, l'ocupació a la Casa de Cultura va ser del 80% en tots els espectacles. Així mateix, Foios ha penjat el cartell de "sold out" en les tres propostes de Russafa Escènica. "Si bé encara estem recuperant els números d'abans de la pandèmia, Escènia continua sent el gran motor cultural de Foios", ha conclòs Civera.