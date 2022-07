Compromís presenta una moción para enterrar el metro a su paso por Paterna

El grupo político Compromís per Paterna ha registrado este miércoles una moción en la cual insta al ayuntamiento de la localidad a redactar la alegación para que se solicite que el soterramiento de la línea 2 del metro, a su paso por esta ciudad, sea incluido en el Plan de Movilidad del área Metropolitana de València (PMoMe). En este sentido, el concejal de la formación, Carles Martí, ha manifestado que “presentamos esta moción porque cuando hablamos de movilidad en Paterna a todas y a todos se nos viene a la cabeza la línea de metro actual que atraviesa el pueblo por el sur, creando una barrera arquitectónica y de inseguridad para todas y todos los paterneros”.

“En el plan redactado por la Consellería se han incluido numerosas propuestas para la movilidad en el término de Paterna, como son algunas líneas más de transporte de tranvía-híbrido en el entorno de la pista de Ademuz y el norte del casco urbano. Pensamos que el soterramiento de la línea 2 tiene que estar incluido porque queda claro que nadie puede negar que lo mejor que le podría pasar a esta ciudad en esa línea es que fuera soterrada dejándola para uso ciudadano, con un gran bulevar, en el espacio que hoy en día ocupa el metro”, han indicado desde Compromís.

Las mismas fuentes han añadido que “al PMoMe, a pesar de ser un plan a 30 años vista, no se contempla esta opción, por lo cual desde Compromís consideramos que se trata de una reclamación histórica que no puede pasar desapercibida para el planeamiento metropolitano de la movilidad. Es una cuestión tan lógica que no podemos entender como no se ha previsto esta solución. Está claro que supone más dinero pero Paterna necesita y se merece esa atención y esa inversión por parte de la Generalitat”.

Por último ha concluido Carles Martí que “por todo esto, en la moción también instamos al ayuntamiento que presente dicha alegación antes de la finalización del plazo oficial de participación pública de la tramitación del citado plan”.