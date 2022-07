Los sindicatos SPPLB CSIF y UGT han anunciado que los efectivos de la Policía Local de Xirivella dejarán de prestar horas extra a partir del 1 de septiembre, hasta que el equipo de gobierno solucione la situación actual. Los tres sindicatos reconocen que “lamentablemente es una decisión muy incómoda para todos, nos hubiera gustado otra solución, pero todo tiene un límite y no nos ha quedado otra opción que hacer valer nuestros derechos”.

Los tres sindicatos reclaman ejecutivo socialista que “adquiera un compromiso serio para el servicio de Policía Local y la seguridad del municipio, se cubran de forma definitiva las plazas vacantes a la vez que se desarrolle un sistema retributivo y laboral competitivo”. Además, exigen la creación de “un proyecto sólido y duradero en el tiempo para que no se produzca otra merma de efectivos que aboque a una nueva situación como la actual”. Asimismo, instan a los políticos locales “a retomar la apertura de mesa de negociación con los representantes sindicales de la Policía de un estudio especial del sistema retributivo aplicado a los complementos específicos del colectivo”.

La renuncia a realizar más horas extra viene motivada por una serie de “incumplimientos”, dicen los sindicatos, y que de las que se llevan quejando “desde hace muchos años”. Así, relatan que en 2018, con el equipo de Gobierno actual, tras las reivindicaciones retributivas de la plantilla de la Policía Local, “se acordó, una nueva valoración de los puestos de trabajo. De aquella valoración, y las nuevas funciones adquiridas a desempeñar en el puesto de trabajo, se consiguió subir el complemento de destino al nivel 20 para los agentes y el nivel 22 en el caso de los Oficiales. Sin embargo, aquella mejora no supuso un incremento retributivo en el 66% de la plantilla y en el 33% lo fue de forma tan insignificante que la insatisfacción sigue patente”.

SPPLB CSIF y UGT admiten ser conscientes que en el presente ejercicio “se está negociando la dificultad técnica de todo el Ayuntamiento de Xirivella -que ya se venía reclamando desde más de una década- pero la realidad es que su impacto en las condiciones del complemento específico de los policías locales afecta mínimamente y si además tenemos en cuenta la desaparición de las productividades actuales se produce una pérdida económica de las retribuciones brutas anuales”. Así, reprochan que “no se ha conseguido cubrir una plaza de Comisario de Policía Local en propiedad, porque no hubo aspirantes”. Que posteriormente se realizó un proceso selectivo de Agentes de Policía Local, “pero 5 de ellos han preferido marcharse a otros municipios próximos a causa de la mejora de sus condiciones laborales”. En otra oposición, para 5 oficiales ( 3 promoción interna + 1 movilidad + 1 interadministrativa) , “siendo que el único que ingresó de nuevo en la plantilla – porque el resto ya estaban trabajando en este cuerpo- prefirió marcharse a una categoría inferior ( Agente) a otro municipio próximo a causa de la mejora de sus condiciones laborales”. Mientras que otro proceso de comisión de servicios no ha conseguido que ningún efectivo se sume a la plantilla de Policía Local de Xirivella. “A la vista de los hechos, no parece que sacar más procesos selectivos sea la solución al problema existente. Todo esto no ha salido gratis, sino que ha conllevado unos gastos económicos considerables de recursos humanos, vestuario, tiempo para adaptarse a la metodología de trabajo”, denuncian.

Y claro, eso se nota en la seguridad. “Este verano, la tónica general es que muchos días no se va a cubrir el servicio mínimo -3 policías- y los policías locales van a trabajar haciendo muchas horas extraordinarias–porque no hay más gente-; cuando no, agentes que van a tener que doblar turno, haciendo 16 horas seguidas, con el objetivo de que al menos en la calle haya un patrulla de la Policía Local dando servicio. Una cantidad enorme de horas extraordinarias que se van a realizar y cuya consecuencia aboca inevitablemente a un ejercicio del derecho a la conciliación laboral y familiar muy limitado. Sin embargo, estas medidas no van a solucionar los problemas endémicos que arrastra Xirivella y es una carrera que no conduce a ninguna parte mientras no se incremente el número de policías”, denuncian en un comunicado.

Los tres sindicatos relatan que “sólo quedan 27 agentes de policía local, casi la mitad de la plantilla que existía en 2008 (42)”, circunstancia que genera “un gran malestar en el seno de la plantilla, desmotivación, cansancio, una edad media que roza los 50 años y varias jubilaciones que se debe afrontar en los próximos años”.

A esto se suma que “ya son 13 años sin la revisión de los complementos específicos especiales de la Policía Local, cuyos criterios ya no estuvieron bien evaluados desde su creación” y califican de “muy significativo que no existen unas retribuciones dignas y acordes a sus competencias y peculiaridades, y la brecha salarial respecto de otras Policías Locales limítrofes al municipio es notoria”.