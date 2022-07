Los vecinos de más de 30 viviendas situadas entre la calle Sant Miquel Arcángel y la calle de l’Alba de Paterna, paralela a la CV-365, han denunciado que la instalación de paneles acústicos no llega a sus casas. Por el momento, las obras iniciadas en marzo, solo cuentan con los postes a falta de las pantallas que protegen del ruido, hasta llegar al colegio La Salle, dejando los 100 metros siguientes sin protección aparente.

No obstante, la Conselleria de Política Territorial ha asegurado que los paneles acústicos que protegerán esas 30 viviendas de la calle de l’Alba y la Sant Miquel Arcángel del ruido de la CV-365 “forman parte de las obras del quinto tramo del anillo verde que se iniciarán en septiembre”.

La autovía CV-365 es una carretera muy corta que, sin embargo, es de paso obligado para los medios de transporte que circulan desde València hacia el aeropuerto de Manises o los polígonos de Fuente del Jarro y Táctica, y viceversa. Así, tal y como han señalado los vecinos “según los datos recogidos por la Conselleria, entre 2017 y 2021, esta autovía soporta un tráfico de 35.724 vehículos diarios, superando los niveles sonoros que se establecen en la Ley 7/2022 de Protección contra la Contaminación Acústica que los cifran en 55 dB diurnos y 45 dB nocturnos”.

En marzo de 2022 se iniciaron las obras de instalación de dichos paneles desde la rotonda del Parc Central de Paterna para proteger la calle de l’Alba, lo que supuso “un alivio y esperanza” para los vecinos que veían que “por fin se cumpliría esta reclamación histórica" que llevaban reivindicando desde 2001. Su sorpresa llegó, un mes más tarde al ver que los últimos metros de esta vía, a partir del colegio la Salle, se habían quedado sin cubrir.

Por ello, “en abril presentamos una nueva solicitud a la Conselleria, de la que no obtuvimos respuesta alguna. No entendemos porqué esos 100 metros no se han protegido, cuando además, nuestras casas se encuentran más cerca que otros puntos en los que sí se han instalado los paneles”, protestaban los afectados.

En dicha solicitud, los afectados subrayaban que “la contaminación acústica que sufre el colegio La Salle es completamente equivalente o inferior a la que padecen los que viven en la confluencia de la calle Sant Miquel Arcàngel con la calle de l’Alba, ya que el horario del centro está limitado y los vecinos lo soportan día y noche; por lo que no se entiende la decisión de no prolongar dichos paneles hasta el final de la calle”.

Uno de los vecino resaltaba que ,“es imposible conciliar el sueño. Es necesario poner la televisión muy alta para evitar el ruido y, peor aún, no podemos abrir todas las ventanas en verano y tenemos que poner el aire acondicionado, si la tarifa eléctrica lo permite. Tampoco podemos disfrutar de la terraza”.

Por su parte, la Conselleria de Política Territorial, ha afirmado que “las obras del anillo verde en las que se incluyen los paneles acústicos del último tramo de la calle de l’Alba en Paterna, se iniciarán en septiembre y lo más probable es que se comience por dicha zona porque es más sencillo. También está previsto que las pantallas continúen por la calle Sant Rafael”.

Asimismo, las mismas fuentes han señalado que “en esas fechas se retomarán las obras iniciadas en marzo para terminar de instalar las pantallas en las zonas donde solo se pusieron los postes, por lo que quedará toda la calle de l’Alba cubierta y el área que recorra el anillo verde, también”.