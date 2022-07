La comarca de l’Horta va viure una etapa d’esplendor en la quantitat de sales de cinema als centres urbans de les poblacions, més de setanta locals, i el nombre d’espectadors que va arribar a tindre entre els anys quaranta i vuitanta del segle XX. D’aquesta manera molts municipis comptaren amb diversos establiments per a aquest fi. A un moment al qual no hi havia televisió o era accessible únicament per a uns pocs, el cinema va ser una finestra al món per a les xiquetes i xiquets i per a moltes persones que treballaven durament al franquisme que, malgrat la censura, van poder viure històries plenes de màgia i somnis, gràcies a la pantalla gran.

Aquest va ser el cas d’Antonio Oltra (Mislata, 1945) que rememora com als anys cinquanta “entre setmana a la vesprada, que hi havia sessió al “Cinema Sur” de Mislata, molts xiquets no anaven a escola per a poder vore la pel·lícula que començava a les tres. Aquell era un local molt bonic que tenia una gran làmpada d’aranya, uns seients molt còmodes i hi havia una sala de bar on servien pastissos i refrescs. Si la sessió era a la nit, hi havia gent que s’emportava l’entrepà i sopava durant la projecció. A més quan treies l’entrada, et donaven la cartellera de la setmana pròxima, que es col·leccionaven.”

Per la seua banda, Amparo Blasco (Torrent, 1942) ens conta com “anava de xiqueta al “Cinema” Montecarlo de Torrent amb ma mare o la meua iaia, perquè a les tres ens agradava molt sentir cantar, veure ballar i el vestuari dels personatges” i especialment “les pel·lícules de Luis Mariano i Carmen Sevilla com “Violetas Imperiales” (1952) o les de bandolers de Lola Flores”. Anys més tard, “quan ja festejava amb el meu marit, anàvem a veure els films de Sara Montiel com “El último Cuplé” (1957) o “La violetera” (1958).”

Aquesta mateixa població, Tomàs Roselló (Alaquàs, 1945) recorda com anava en moltes ocasions al “Cinema Avenida” de Torrent, ja que sa tia era l’estatgera i els seus cosins, de cognom Puchades, eren els projeccionistes. És per això que durant els dos cursos que va assistir al Col·legi Sant Tomàs d’Aquino, que en aquell moment estava enfront, aprofitava perquè el colaren i poder viure així el seu “Cinema Paradiso” particular.

Per últim, Sunsi Camp (Alaquàs, 1950) ens rememora com “els meus pares ens portaven els cap de setmana de menuts, a mi i als meus germans, al “Cinema Monterrey” de Xirivella. M’encantava com treballava l’actor Yul Briner, pel seu porte i caminar, el qual participà en produccions com “Los Diez mandamientos” [1956] o “Los hermanos Karamazov” [1958]. El fet d’anar i veure la pel·lícula en una pantalla tan gran, em transmetia una sensació especial”.

D’aquesta manera a mitjans del segle XX vam tindre un paradís de cinema a l’Horta, que encara viu en la memòria de la gent gran. Un patrimoni sentimental que recorden de forma idíl·lica i que afortunadament viurà per sempre.