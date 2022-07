La Mancomunitat, en el debate del futuro de Europa

La Mancomunitat de l'Horta Sud participará en el proyecto europeo "Have your say in EU" que tendrá como objetivo debatir sobre el futuro de la Unión Europea involucrando a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Es el primer proyecto gestionado por la Comisión Europea dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 en el que trabajará la Mancomunitat a través de su área de proyectos europeos.

El proyecto, recientemente aprobado, se enmarca dentro del programa CERV gestionado por la Comisión Europea y que se centra en temas relacionados con la ciudadanía, la igualdad y derechos y valores en la Unión Europea. En "Have your say in EU", el papel de la Mancomunitat de l'Horta Sud será desarrollar tareas en torno a la participación cívica, la cooperación público-privada y la transparencia. Esto se realizará a través de seminarios, conferencias e intervenciones que permitirán compartir buenas prácticas en estos ámbitos con el resto de socios. La coordinación del proyecto la llevará a cabo una asociación de Polonia. El resto de líderes son de Bulgaria, Croacia y Alemania. En total serán cinco socios los que conformarán el consorcio para la ejecución del proyecto que tendrá una duración de 15 meses y que se iniciará a partir del próximo mes de noviembre. "En un momento de incertidumbre tan importante como el que vivimos, la reflexión sobre la Unión Europea que queremos en un futuro se convierte en un debate trascendental. Que la comarca de l'Horta Sud pueda participar en la construcción de la futura Europa es para sentirse orgullosos", comenta Bartolomé Nofuentes, presidente de la comisión de Asuntos Europeos de la Mancomunitat de l'Horta Sud.