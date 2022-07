“Habéis luchado contra gigantes y habéis ganado”. Son las declaración del director del Parc Natural, Toni Ballester, a la Coordinadora per la Protecció de les Moles. Fue durante la inauguración de una exposición sobre la variedad botánica de les Moles que ha tenido lugar en el Centro Social de la Canyada. En el acto, se han dado cita responsables de la conselleria y prestigiosos especialistas en fauna y flora. La inauguración ha contado con la presencia de Toni Ballester, director del Parc Natural del Túria; Pedro Pablo Ferrer-Gallego del Servei de Vida Silvestre del CIEF (UV); Enrique Murgui, ornitólogo y Aurelio Peña, biólogo y coautor de La Flora Vascular del Parc Natural del Túria. El debate ha sido moderado por Nieves Prat, presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural del Túria

La Coordinadora per la Protecció de les Moles ha organizado esta exposición sobre flora de les Moles, del fotógrafo José Quiles, para poner en valor este paraje de Paterna que, según los expertos, actúa como corredor biológico entre la sierra Calderona y el Parque Natural del Túria. Gracias a su localización y a su orografía: zonas boscosas, zona de maquias, barrancos poco antropizados, vegetación de ribera y campos de secano. Además, los expertos reunidos en la presentación de la exposición sobre flora de les Moles han coincidido en la importancia de preservar este paraje con “un valor incalculable por su diversidad botánica y porque en su interior alberga la fauna típica mediterránea: ardillas, tejones, ginetas, zorros, liebres, erizos, verdecillos, petirrojos, etc. Una fauna que cada día encuentra más problemas para subsistir en nuestras tierras por la presión urbanística y las macroinfraestructuras. Durante la charla, también se ha resaltado la presencia de elementos arquitectónicos que nos hablan de la historia de nuestro pueblo: Trincheras de la guerra civil, refugios de pastor, paredes de piedra en seco, ruedas de molino, etc. Como también los usos actuales que realizan vecinos y vecinas de la comarca: pasear, practicar BTT, running, crossfit o recoger setas y espárragos.

Este espacio, objeto de la exposición, que incluye las partidas del Rabosar, el Pixador, la cova de la Mel y los barrancos del travessat y Endolça, alberga entre el 60% y 70% de las especies detectadas en parques naturales como la Calderona o el Desert de les Palmes. Unos espacios, que según destaca Enrique Murgui, son entre 10 y 50 veces más extensos que les Moles y gozan desde hace décadas del estatus de protección medioambiental.

Según Aurelio Peña “Lo que más llama la atención, es la gran variedad de endemismos que encontramos en Les Moles. 21 especies Diferentes y bien representadas por la gran cantidad Y concentración de ejemplares “

La exposición pone de manifiesto la diversidad botánica de les Moles, 19 de las cuales son endémicas y una de ellas (Teucrium edetanum) presente en el listado de plantas con algún grado de protección, editado por la Generalitat Valenciana. Es una especie de área muy restringida, inmersa en un territorio repleto de infraestructuras viales y con presión urbanística, circunstancias que pueden llevar a la especie a su extinción, ya que las mejores y más abundantes poblaciones de esta especie se encuentran en les Moles de Paterna.