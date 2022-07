La segona edició del Foios Little Fest ja coneix als seus finalistes. Aquest festival de música clàssica i dansa clàssica, neoclàssica i contemporània per a edats compreses entre 12 i 30 anys es prepara per a la seua última audició, que tindrà lloc el dissabte 30 de juliol a la Casa de la Cultura del municipi.

Així, a partir de les 22 hores, els concursants que s'han aconseguit classificar fins a aquesta última ronda tindran l'oportunitat d'alçar-se amb el premi de 1.000 euros destinat a la categoria superior o dels 500 euros per a la categoria novel. Concretament, en la secció de música, participaran en la final Nerea Lavara (trompeta) i Daniel Ros (saxo) en categoria novel, i Paula Ros (violí) i Miguel Ángel Pacheco (saxo), en categoria superior. Pel que respecta a la dansa, en categoria novel participaran Celia i Mar i Raquel i Fernando, mentre que en categoria superior tractaran d'aconseguir el primer premi Irene i Sonia i Nacho i Pau. Per a determinar els guanyadors el públic tindrà un paper fonamental, ja que el seu vot valdrà un 50%, enfront del 50% restant del jurat professional. En aquest sentit, el regidor de Joventut, Paco Serrano, anima a la ciutadania a participar d'un esdeveniment "que es consolida com a referència de les activitats estiuenques en la zona, destacant l'alt nivell de les actuacions que hem gaudit durant aquesta segona edició". Les persones interessades a assistir com a públic poden reservar ja les seues entrades enviant un whatsapp al telèfon del Departament de Joventut: 672 424 466.