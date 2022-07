L’Artística Manisense estrena el "Trittico Eclettico" a Espanya

La Banda Simfònica de L’Artística Manisense va estrenar a Espanya el concert per a clarinet "Trittico Eclettico", de Johan de Meij, el passat dissabte 23 de juliol al Teatre de la Unió Musical de Llíria. La banda, dirigida per Bram Sniekers, va comptar amb Arno Piters, requint de l’Orquestra Reial de Concertgebouw d’Amsterdam, com a clarinet solista.

L’obra "Trittico Eclettico" es va estrenar mundialment el passat 11 de juliol a Kerkrade, i ara L’Artística Manisense ha sigut l’encarregada de l’estrena espanyola. Durant els pròxims mesos està previst que l’espectacle s’estrene en altres països com ara Portugal o Itàlia. Durant el concert, L’Artística Manisense va comptar també amb el compositor Johan de Meij com a convidat. El músic va dirigir, entre altres, la seua obra "The Year 2020". Aquesta última, que també es va interpretar per primera vegada a Espanya, es va composar amb motiu de la pandèmia i reflecteix allò que significa l’any 2020 per al compositor holandès. El programa del concert es va completar amb les obres Henry V, de Patrick Doyle amb arranjaments de Johan de Meij, i "Sinfonietta #1" de Bart Picqueur. El concert s’emmarca dins de la col·laboració entre les dues ciutats creatives de la UNESCO de la província de València. Manises va ser reconeguda en la modalitat d’Artesania i Arts Populars el passat mes de novembre, i s’unia així a Llíria, que forma part d’aquesta xarxa en la modalitat de Música des de 2019.