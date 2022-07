Presentación del llibre "Rafelbunyol 1931-1983, aproximació a un relat"

La presentació del llibre "Rafelbunyol 1931-1983, aproximació a un relat" de Pepe Martínez Borràs va desenvolupar-se en el marc de la biblioteca municipal amb la participació de l'autor, acompanyat per l'alcalde de la localitat, Fran López, i el secretari general de la FVMP, Vicente Gil.

L'autor, amb aquest assaig fa un valuós treball d'investigació documental per a retractar els canvis que de 1931 a 1983 es produïren en les estructures socials de Rafelbunyol, al seu terme, en els seus cultius, la seua transformació social, l'alfabetització de la població. Tot això en diversos períodes complexos d'abordar com va ser la República, la Guerra Civil Espanyola, la Postguerra i l'arribada de la Democràcia.

"Pepe Martínez fa una revisió exhaustiva de les fonts documentals que contribuirà a conformar l'imaginari col·lectiu de la ciutadania, lliure i democràtica, i de la identitat local de manera molt diferent de l'amnèsica memòria col·lectiva heretada" va afirmar l'alcalde de Rafelbunyol, Fran López.

A Rafelbunyol la construcció col·lectiva que va legitimar el franquisme ha perdurat més enllà de l'arribada de la democràcia. En la memòria democràtica els poders públics no instauren cap mena de contingut de memòria pública sinó que creen els mitjans perquè la societat la desenvolupe. Un objectiu que ha sigut la base de l'impuls d'aquesta publicació per part de l'ajuntament i que ha comptat amb el suport de la Xarxa de Municipis de la Memòria de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), i de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per a propiciar la investigació històrica.

"Aquest assaig no sols és d'interés per als rafelbunyolers i rafelbunyoleres. És tan valuós l'esforç realitzat per l'autor que la FVMP va decidir la seua impressió editorial en considerar que era un model de construcció del nou relat per a altres ajuntaments. Des de la Federació, sobretot a través de la Xarxa de Municipis, varen estar sempre donant suport als municipis en la recuperació de la memòria democràtica" va assegurar el secretari general de la FVMP, Vicente Gil.