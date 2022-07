El equipo de Gobierno de Massalfassar destituyó formalmente en el pleno de este miércoles a la concejala Elisabeth Gómez, de Ciudadanos, el mismo partido que el del alcalde Higinio Yuste. La decisión deja en minoría al tripartito formado por PP, Cs y Demòcrates para lo que resta de mandato. Gómez seguirá en la corporación como concejala no adscrita al darse ya de baja de la formación naranja.

La revocación de competencias le fue comunicada a Elisabeth Gómez el pasado seis de julio, decisión de la que se dio cuenta en el pleno de este miércoles. La concejala acusó a Yuste de “no tener vergüenza” y “ser un veleta” al “ir al son de unos y otros”. La edila reprochó al alcalde “no tener dignidad ni conocimiento” y “tener la cara dura”, y le recordó que “eres alcalde gracias a mi apoyo y al trabajo que hemos hecho en los seis últimos años, en los que he perdido tiempo con mi familia”, tiempo “en el que no has hecho nada, solo bolis y calendarios”, criticó. La concejala admitió que Ciudadanos “está mal”, pero matizó que “cómo no lo va a estar si nos pisoteamos entre nosotros”, preguntó.

Lejos de quedarse ahí, Elisabeth Gómez ha buzoneado este jueves varios puntos del Massalfassar con un comunicado, en los que relata los hechos que han acabado con su expulsión del gobierno. Explica que “no me gustaba la gestión que se estaba llevando” y que “esas desavenencias” y “desencuentros” con sus compañeros causaron que “dejaran de saludarme”. Incluso asegura que “los míos (Ciudadanos) dejaron de velar por nuestro proyecto inicial, y el gobierno se fue fragmentando”.

En su carta, la regidora revela un episodio, que justifica como el trasfondo de su destitución. Así, relata que el pasado noviembre tuvo un incidente con un empleado, “que se negó a aceptar las condiciones de compras del consistorio”, y por ello, “me gritó, dio puñetazos a mi mesa, me zarandeó la mesa “ y se puso “muy agresivo acercándose a mí”. Gómez afirma que varios empleados fueron testigos, así como el acalde. Tras este supuesto episodio, admite que empezó a trabajar desde casa por miedo y, en enero de 2022, renunció a sus competencias de Hacienda, Comercio e Industria ‑la primera pasó a manos del alcalde y las otras dos a Álvaro Montañés, del PP, quedándose únicamente con Contratación. “En Hacienda había muchas irregularidades, no sé si al límite de la legalidad o no, pero estoy segura que ético no era”, asegura.

La concejala anuncia que “no voy a dejar de trabajar por el interés y el bien de los ciudadanos” y “seguiré yendo la pleno a fiscalizar todas las decisiones de un maltrecho equipo de gobierno”. De hecho, su voto en contra, junto con el de Compromís y el edil no adscrito, ex del PSPV, impidió al tripartito aprobar el Plan de Acción Municipal (PUAM), trámite clave para poder optar a subvenciones de la Diputación de València, o la modificación de crédito para ejecutar las obras de la nueva sala de fisioterapia del pueblo.

Por su parte, el alcalde Higinio Yuste, justificó la decisión del equipo de gobierno de cesar a Gómez Rufas en una “pérdida de confianza”, ya que desde diciembre “no ha venido por el ayuntamiento y yo he tenido que tomar las riendas también de Contratación ante su dejación de funciones”. Cabe señalar que la concejala tenía una dedicación del 40% con una retribución de 800 euros mensuales. “Cuando una persona no acude a su trabajo crea un conflicto”, admite el mandatario de Cs y el gobierno “debía tomar una decisión. Me he visto entre la espada y la pared”, reconocía. Yuste negó haber presenciado el incidente que denunció Elisabeth Gómez y reveló que su marido “ha creado un partido (Pascual Bernet, ex de Cs). Igual cuando no venía estaba buscando gente para ese partido”, desliza. El cara a cara con la concejala fue de tal calibre en el pleno, que Yuste llegó a pedir que “no me faltes al respeto” y reconoció “me quedo ya muy a gusto teniéndote lejos de mi vida”.