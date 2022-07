Quan em proposaren ser regidor i portar la regidoria d'urbanisme, vaig ser conscient de que les decisions que deuria prendre al llarg dels quatre anys serien difícils i la gestió dels expedients molt complicada, però vaig voler afrontar la tasca amb responsabilitat, sabent que els anteriors companys havien fet ja un treball amb els expedients encallats al departament.

Al llarg dels tres anys que estic al càrrec, he avançat molt en tots ells, he de ser sincer que el que més temps i esforços ha necessitat ha sigut l'expedient del sector 31-32, per la seua complicació burocràtica, per l'ambient, per les dacions i conseqüències que comporta. Es veu quant es nomena aquesta problemàtica que els companys, els amics i la família son conscients del que suposa este punt en el meu dia a dia.

Explicar l’historia d'aquesta tramitació i el punt de partida en què agafem l'expedient al Juliol de 2019 requeriria un altre article, però llegint les notícies aparegudes respecte a les últimes decisions preses pel grup de govern, i els passos donats cap a una solució definitiva, és el moment d'explicar algunes coses.

La prioritat en aquest camí ha sigut no donar passos en fals, que pogueren tornar a repetir errors del passat. En tot aquest procés, el més important, el que hem tingut sempre present, és seguir el passos i etapes que ens indiquen els tècnics municipals, exigint un compliment estricte de la normativa aplicable al expedient.

Estem fent front a un problema molt greu que afecta a totes les àrees del municipi, a la política econòmica i social. Aquesta decisió és una decisió de responsabilitat i sabem que hi ha persones que no accepten la solució que hem acordat en el grup de govern.

La solució adoptada ha sigut exposada a tots els partits polítics i als ciutadans de Godella, explicada a tots els actors del nostre municipi i hem donat l'oportunitat d'al·legar la modificació del projecte proposada i presentada que hem exposat al públic. En aquests moments ens trobem realitzant la contestació a les al·legacions presentades.

Tots els organismes que han sigut consultats ens indiquen que tenim obertes dues possibilitats per continuar en el procés d'aquest expedient urbanístic.

La primera és la caducitat del programa, que implicaria una greu càrrega per a l'ajuntament, i la consegüent desaparició de serveis per als ciutadans com, EPA, escoles esportives, conservatori, equips esportius municipals...

La segona opció és la continuïtat de la urbanització del PAI 31-32, tots els informes que hem rebut dels organismes competents han indicat que aquesta possibilitat està oberta, l'últim rebut aquesta setmana per l'Agència Valenciana Antifrau.

L'equip de govern ha escollit aquesta segona solució, hem exposat els nostres motius i les millores incloses en la modificació del projecte, gestió de pluvials, compliment de la normativa de l'arbratge de Godella, cessió de la parcel·la de dotacional privat, millores en els aspectes urbanístics dels vials...

En la proposta que hem redactat per la modificació del Conveni, s’inclou la modificació d'articles que ens han portat a aquest punt inclosos en l'anterior document, com un augment

de la garantia de l'obligació d'urbanitzar fins la valor total de la parcel·la, noves dates per execució de l'obra i la cessió de la parcel·la de docional privada, entre altres.

Aquesta decisió com he dit no és fàcil, però el grup de govern i els partits que el formem sabem que hem de prendre la decisió adequada per a la viabilitat del municipi. Una decisió que ens permeta aplicar les polítiques socials i progressistes que hem aplicat fins ara, que incloguérem en els programes electorals i signarem en l'acord de govern.

Com a responsables del municipi, no acceptarem que una decisió d'aquesta envergadura pose en risc l'estabilitat econòmica de l'ajuntament. Ja ho vàrem fer amb l'acord de les expropiacions que hem patit i la negociació del deute que portaren els acords.

La decisió ha sigut difícil, la negociació dura, però hem de dir que el resultat és el menys dolent per a Godella, aconseguirem solucionar un expedient obert des de 2006, amb la possibilitat de executar vivenda de protecció oficial, protegir la torreta executat al voltant un parc de 12.000 m², i solucionant la problemàtica de les aigües superficials no sols en el sector 31-32 sinó en tot àmbit, abarcant també tota l’àrea d'aigües amunt, inclòs el barri de Conxeta.

Hem apostat per la decisió de prorrogar el PAI, veient les possibilitats i opcions que ens han plantejat, i les conseqüències que cada una de les opcions tenien, i considere que és la solució més responsable de cara al futur del poble de Godella.