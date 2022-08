El Ayuntamiento de Albal deberá por sentencia judicial devolver la fianza de 24.000 euros incautada a la contrata que gestionaba el polideportivo La Balaguera y que se declaró en concurso de acreedores en 2019. Tal y como se estipulaba en el contrato, el consistorio había incautado ese aval de 24.000 euros a Sport Time, destinado a atender desperfectos en el servicio en el momento que se acabara la concesión, tras certificar después de una inspección técnica, daños y desperfectos que ascendían a 5.000 euros y que la mercantil se negó a pagar. El ayuntamiento entonces presentó alegaciones a la fase concursal para conseguir que se les abonase esos 5.000 euros, pero los administradores del proceso concursal advirtieron que para ello, debía presentarse una demanda incidental, recurso que se agotó desde el consistorio sin éxito.

Ahora, el Juzgado de lo Mercantil obliga al Ayuntamiento de Albal a devolver la fianza incautada de 24.000 euros, al entender que esa valoración de daños presentada por los técnicos municipales no es válida ya que se realizó sin la presencia del administrador concursal, y que por lo tanto la contrata no tiene que abonar los 5.000 euros reclamados desde la institución municipal, y además le obliga a pagar las costas que ascienden a casi 9.000 euros.

La oposición critica que no se recurra

Pese a que la sentencia no es firme y cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento de Albal ha declinado esta opción “porque probablemente las costas que tendríamos que seguir pagando en caso de perder serían más altas que la cantidad demandada, y nuestro servicios jurídicos nos aconsejan no recurrir”, señala el alcalde Ramón Marí, quien a su vez, sí ha informado que piensan recurrir la costas impuestas, “nos parece una cantidad desproporcionada las que nos impone el Juez”, sentencia.

Esta decisión de no recurrir no ha sido bien acogida por la oposición. Los portavoces de PP, Avant y Cs no entienden “porque se ha recurrido todo en este ayuntamiento, incluso situaciones similares como con el polideportivo de Santa Ana, y esta vez no”. También le reclamaban al consistorio porque no se ha intentado con esos 24.000 euros recuperar los impagos de IBI realizados por dicha mercantil.

“Esa fianza es exclusivamente para pagar desperfectos ocasionados por el servicio, no se puede utilizar para atender otro tipo de impagos tributarios. Para ello, existen otras vías que vamos por supuesto a utilizar para conseguir cobrar el IBI que se adeuda”, explica Ramón Marí.

Desde que se declaró en quiebra la concesionaria, el Ayuntamiento de Albal se hizo cargo del Polideportivo la Balaguera a través de un contrato de prestación de servicios que permite el funcionamiento de la instalación con total normalidad.