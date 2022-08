"Cinema a la plaça" vuelve a amenizar los fines de semana de agosto en Torrent

Este verano, el cine para todos los públicos volverá a ser protagonista en las plazas de Torrent con el ciclo de proyecciones ‘Cinema a la plaça’, que amenizará, nuevamente, las noches de los fines de semana de agosto con una variada selección de las mejores películas del panorama nacional e internacional. Desde el próximo viernes 5 de agosto hasta el sábado 27, a las 22:30h, los vecinos y vecinas de la ciudad podrán disfrutar de esta actividad gratuita al aire libre, que se desarrollará en la plaza de la Libertad, la plaza Pintor Miró, la plaza de la Iglesia y en el espacio de l’Antic Mercat del Vedat.

Así, la plaza de la Libertad acogerá la proyección de Wonder Woman 1984 el viernes 5 de agosto, Raya y el último dragón el 12, La familia que tú eliges el 19 y, por último, la oscarizada Green Book el 26 de agosto. Por su parte, el público podrá disfrutar en la plaza Pintor Miró de Padre no hay más que uno 2 el sábado 6 de agosto, Godzilla vs Kong el día 13, Maixabel el 20 y Cruella el 27. Mientras que en la plaza de la Iglesia se ofrecerá En guerra con mi abuelo el 6 de agosto, A todo tren, destino Asturias el 13, García y García el 20 y, para finalizar, Mamá o papá el día 27 de agosto. Para completar la programación, el espacio de l’Antic Mercat del Vedat albergará una única proyección, que será la del film Jungle Cruise el próximo viernes 5 de agosto.