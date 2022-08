JUAN ANTONIO, ENTRE TIC-TOC Y TIC-TOC Y PANFLETO CON FOTO, LIMPIA NUESTRO PUEBLO Hace más de seis meses que el precario servicio de limpieza no pasa por las calles del barrio de La Pinaeta, y más de un año que nadie limpia los alrededores de los contenedores, habiéndose convirtiendo la zona en un lugar insalubre, donde se acumulan restos orgánicos, plásticos, latas, botes, muebles, maleza y basuras. Esta situación ha sido denunciada ante el Ayuntamiento, presentando varios escritos por registro de entrada, no dignándose el consistorio ni tan siquiera a contestar a los mismos. Ante la inacción de los servicios municipales, un grupo de vecinos hemos pasado a la acción, organizándonos para realizar una batida de limpieza alrededor de los contenedores, habiendo recogido diez grandes bolsas de restos y residuos. Resulta lamentable el abandono que sufrimos muchos barrios de Paterna (especialmente los de la periferia), mientras nuestro Alcalde en un alarde de cinismo e hipocresía, se permite el lujo de enviarnos una carta con imán y por supuesto su foto, dándose el moco de la impresionante campaña de limpieza realizada en Paterna, quizás se refiera únicamente a la calle Mayor o a la puerta de su casa, desde luego en los barrios esa campaña no se ha notado, al contrario, en el caso de La Pinaeta el servicio simplemente ha desaparecido. Con lo que ha costado la cartita para lucimiento del Alcalde tictoctero, foto con sonrisa profident incluida, se podrían haber pagado muchos jornales del personal de limpieza y cumplir así con la ley , que obliga al Ayuntamiento a prestar un servicio eficaz de limpieza en todo su municipio.