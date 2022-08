El segundo concurso "Foios Little Fest" ya tiene ganadores

La segunda edición del "Foios Little Fest" inundó, el pasado sábado, la Casa de Cultura de la mejor danza y música. Ni el jurado ni el público lo tuvieron fácil. No obstante, finalmente fueron Sonia García e Irene Bueno, en la categoría de Danza superior; Raquel Castelló y Fernando Cencillo, en la categoría de Danza novel; Paula Ros, en la categoría de Música Superior; y Daniel Ros, en la categoría de Música Novel los ganadores del concurso.

El público fue determinante, ya que su voto representaba un 50% frente al 50% del jurado, y el nivel de las actuaciones no dejó a nadie indiferente. “La edición de este año me ha encantado, había mucho nivel”, señalaban desde el público. Por su parte, miembros del jurado también reconocieron que “el nivel ha sido muy alto en comparación con el año pasado. Ha sido una edición muy potente y ha estado muy reñido”. Y es que el cambio de formato y la creación de una categoría para Novel y otra para Superior ha animado la participación. Tal y como ha explicado el concejal de Juventud, Paco Serrano, “con este modelo renovado del Foios Little Fest queremos consolidar este certamen en el municipio para seguir dando voz a los artistas jóvenes y, sobre todo, la oportunidad de mostrar todo su trabajo y potencial”. En este sentido, ha señalado que “añadir esta doble categoría en las disciplinas de música y danza ha sido todo un acierto, ya que se ha notado en la amplia participación”. Un punto de vista que también ha compartido el alcalde de Foios, Sergi Ruiz, que ha puesto en valor “la gran respuesta del público. Este nuevo formato favorece la participación y la implicación de todos. Hemos visto actuaciones de altísimo nivel que demuestran el buen punto en el que está Foios”. El II concurso Foios Little Fest arrancaba con las actuaciones de danza novel de la mano de Raquel y Fernando; y Celia y Mar. A continuación, el público disfrutó de Daniel Ros y Nerea Lavara, en música novel. En las categorías de superior, fueron Irene y Sonia, y Nacho y Pau, en danza; y Paula Ros y Miguel Ángel Pacheco, en música, los encargados de hacer disfrutar al público. Este festival de música clásica y danza clásica, neoclásica y contemporánea, para edades comprendidas entre 12 y 30 años, otorgó dos premios de 1.000 euros destinados a las categorías Superior y de 500 euros para las categorías Novel. Nervios, emoción e ilusión fueron los sentimientos que compartieron todos estos jóvenes cuando subieron al escenario. “El tener el público tan cerca nos ha impactado, pero estamos muy contentas con el resultado obtenido”, apuntaban Sonia e Irene, ganadoras en la categoría de Danza superior. Por su parte, los ganadores en la disciplina de Música – Paula Ros (Superior) y Daniel Ros (Novel) – coincidieron en “la importancia de este tipo de eventos que reconocen nuestro trabajo y nos permiten mostrarlo al público”.