El PP de Torrent ha instado al gobierno local socialista a que reclame a la empresa concesionaria del servicio de limpieza, para que "refuerce el servicio y mantenga las vías públicas en condiciones adecuadas, tanto en época estival, cuando proliferan los desechos en las calles, como en el resto del año".

Según ha denunciado la formación popular, tras la celebración de las fiestas patronales de Torrent a finales de julio, con mayor afluencia de personas en las calles de Torrent, "la suciedad y desperdicios se han multiplicado exponencialmente, pero, semanas después, los espacios públicos siguen en el mismo estado".

La Presidenta de la formación en Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “esta situación no es nueva, ya que los problemas de limpieza vienen siendo un quebradero de cabeza para los torrentinos desde hace mucho tiempo, pero parece que a Ros no le importa nada como se encuentre la ciudad”.

Según los populares, "problemas como éste o la seguridad se han repetido por los ciudadanos que se han acercado a los ‘Despachos en la Calle’ que han celebrado a lo largo de la ciudad, siendo por lo tanto una grave preocupación para el común de la ciudadanía".

Malas condiciones de los trabajadores

El Partido Popular de Torrent también ha puntualizado que esta situación "no es, ni mucho menos, producida por el personal del servicio de limpieza viaria, que a día de hoy desarrollan largas jornadas de trabajo, con dedicación y esfuerzo, a pesar de contar con una plantilla insuficiente para cubrir las necesidades de una gran ciudad. Hace unas semanas, los trabajadores de este servicio se manifestaron a las puertas del ayuntamiento demandando un mayor salario, ya que con el aumento del precio de la vida éste no cubre los gastos más básicos, además de no corresponder con el trabajo que realizan a diario".

“El personal de limpieza merece todo nuestro respeto, que a pesar de las circunstancias dan todo de sí para mantener nuestra ciudad en condiciones, encontrándose con la incomprensión y desamparo del gobierno del PSOE y la concesionaria” ha manifestado la líder local.