L'Ajuntament de Catarroja s'ha adherit a la iniciativa “En valencià és més dolç”, una campanya per la qual des dels restaurants i cafeteries del municipi es pretén fomentar la llengua a través de la impressió en sobres de sucre amb aforismes de l'escriptor Joan Fuster -coincidint amb la celebració del seu centenari..

“Aquesta campanya és una nova i magnífica iniciativa de foment de la nostra llengua i de la nostra cultura en l'àmbit social, en aquest cas entre el sector de l'hostaleria, la qual cosa ens permetrà endolcir als veïns i veïnes de Catarroja”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “’En valencià és més dolç’ és una altra aportació a l’Any Fuster des de l’Ajuntament de Catarroja, una gran oportunitat en el seu centenari per a rememorar la seua gran aportació a la configuració del pensament valencià contemporani”, explica Dolors Gimeno, regidora de Cultura i Política Lingüística.

La campanya, coordinada per les agències de Promoció del Valencià de Silla i Sueca i amb la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, es desenvolupa en diferents municipis valencians de manera conjunta i suposarà la distribució de més d'un milió dues-centes setanta mil bosses de sucre blanc i de canya entre l'hostaleria dels pobles participants.

Cada caixa conté un total de 1.000 sobres de sucre amb frases fetes, refranys i aforismes de l’intel·lectual valencià com «No faces de la teua ignorància un argument», «les persones felices no tenen memòria» o «Forma part d’una bona educació saber en quines ocasions cal ser maleducats». En total hi ha 18 textos diferents entre frases, refranys i aforismes.

Aquesta campanya se suma a altres activitats realitzades per l’Ajuntament de Catarroja en l’Any Fuster, com ara la dedicada a la poesía de l’autor de sueca al cicle “Dos poetes com nosaltres”, la presentació dels llibres de Salvador Vendrell dedicats a les converses amb l’intel·lectual o l’exposició de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua que en els pròxims mesos visitarà l’EPA de Catarroja.