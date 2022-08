Podem Godella ha criticado la "deriva política y medioambiental" del gobierno de Godella, formado por PSOE y Compromís. Como ejemplo, la concejala de la formación morada, Irene Ferré, en su momento socia del bipartito, relata lo ocurrido en el último pleno municipal, con la asistencia de colectivos que conforman la plataforma ”Salvem la Torreta. NO AL PAI”.

El plan urbanístico fue aprobado en 1990 y contempla 450 nuevas viviendas, aumentando la población de Godella en un 15%. "En estos 30 años las cosas han cambiado mucho: vivimos en emergencia climática, crisis económica por la guerra, incertidumbre social y nuevas enfermedades que han llegado hasta nosotros porque “la civilización” ha dejado sin sus hábitats naturales a determinadas especies animales con las que hemos entrado en contacto. Y en estos 30 años además, estos espacios inicialmente de agricultura de secano y de matorral bajo y vegetación escasa se han convertido en zonas boscosas que albergan especies animales y vegetales muy valiosas de vertebrados, invertebrados y plantas autóctonas", explica Ferré.

La concejala asegura que "este atentado contra el territorio (no es el primero) ha provocado una reacción de la ciudadanía de Godella como nunca se había visto hasta ahora, ni siquiera con la expropiación del parque de la Devesa que condenaba al ayuntamiento a pagar a la congregación del Sagrado Corazón 17 millones más intereses en lugar de los 180.000€ iniciales. La movilización social por el PAI de la Torreta no ha servido, de momento, para frenar esta aberración urbanística, social y ambiental. Primero con buenas palabras, ahora ya proclamando abiertamente que “hago lo que me da la gana” y que “la decisión tomada por el grupo de gobierno es la de ejecutar este PAI”, han decidido destruir el paraje sin esperar los contenidos a las alegaciones en su contra ni la respuesta del recurso judicial pendiente".

"Es vergonzoso que en estos tiempos de concienciación institucional y ciudadana por la protección ambiental, cuando sufrimos olas de calor que se mantienen en el tiempo, cuando las principales instituciones mundiales, europeas y españolas recomiendan renaturalizar las ciudades, crear islas verdes y arboladas por todas partes para mitigar el aumento de la temperatura, un gobierno que se autoproclama progresista haya decidido arrasar sin contemplaciones uno de los muy pocos parajes de bosque mediterráneo que quedan en el pueblo. El más grande, el más necesario, el de más valor ecológico y el que está en la memoria de la mayoría de la población", indica la edila, que asegura que PSOE y Compromis" gobiernan en un pacto de “cada uno a lo suyo”. Actual alcaldía del PSOE y competencias en urbanismo de Compromis en los últimos 7 años. En minoría, pero tienen a Cs que les vota para todas estas políticas cuando hace falta".

La exsocia de gobierno critica que "a PSOE y Compromis en Godella ya no les cree nadie. Se están dando cuenta de que la cosa no pinta nada bien. No consiguen ya convencer a la gente de su incompetencia y la gente se ha cansado de esperas, de excusas, de tergiversaciones, de políticas antiambientales y de promesas que nunca se cumplen. La olla explotó y con razón. Demasiado ha tardado".