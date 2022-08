La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha presentado hoy, en el Registro electrónico del Ayuntamiento de Alcàsser, un escrito formal dirigido a la alcaldesa de Alcàsser, Eva Zamora, solicitando formalmente que, a fin de «garantizar el bienestar animal», se suspendan los dos concursos de «Tiro y arrastre», programados para el jueves 18 y el viernes 19 de agosto de 2022, con ocasión de las Fiestas Mayores en honor del Santísimo Cristo de la Fe.

El presidente de ANPBA, Alfonso Chillerón, ha remitido este escrito en nombre de los «colaboradores y simpatizantes de la Comunitat Valenciana» seriamente preocupados por el bienestar de estos animales al tratarse de una modalidad, el "Tiro y arrastre", "que exige un descomunal esfuerzo a los equinos, que tienen que arrastrar enormes y pesadas cargas".

Como explica ANPBA en el escrito dirigido a la alcaldesa, teniendo en cuenta que, en el período estival de 2022, en la Comunitat Valenciana se están alcanzando temperaturas récord, y máxime cuando los dos concursos de «Tiro y arrastre» se van a realizar en fechas con temperaturas previsiblemente aún más altas, "en plena canícula de este tórrido mes de agosto, y en horario de tarde, momento en el que se alcanzan las máximas temperaturas del día, la celebración de estos concursos supondría para los animales someterlos a estados de sufrimiento físico y estrés emocional inimaginables que podrían comprometer seriamente su bienestar".

Por su parte, ANPBA ha recordado que, incluso en el «Reglamento deportivo y disciplinario» de la Federación de Tiro y Arrastre de la Comunidad Valenciana, se encuentra, hasta cinco veces, la expresión «garantizar el bienestar animal» y, dos veces más, expresiones sobre «infringir el bienestar animal».

Principio de prevención

Por ello, ANPBA ha solicitado a la alcaldesa de Alcàsser, Eva Zamora, «que tenga a bien ordenar lo conducente a la suspensión de los dos concursos de “Tiro y arrastre” programados para celebrarse el jueves 18 y viernes 19 de agosto de 2022, de acuerdo con el principio de prevención, a fin de garantizar que, ante un riesgo tan evidente de inusitadas temperaturas, se adopten las medidas tendentes a no comprometer el bienestar de los equinos.

Críticas en Torrent

No es la única asociación animalista que ha pedido que no se celebre esta práctica tradicional en muchos pueblos. También las protectoras de Torrent Sos Peludetes, la Asociación Defensa Animal Torrent (Adat) y Acción Animalista Torrent expresaron su rechazo al tradicional evento de tiro y arrastre que se celebró durante las fiestas de la ciudad realizadas en julio. “Es ilógico que los caballos tiren con tanto peso para disfrute de unos pocos, con este calor es impensable”. Sin embargo su repulsa no impidió la celebración de este acto, que por el contrario, el Ayuntamiento de Torrent quiere declarar Bien de Interes Cultural.