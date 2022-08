La Plaça del Poble de Silla volvió a presentar un lleno absoluto para disfrutar el Cant de la Carxofa, imagen insólita estos dos ultimos años por la cancelación de les Festes del Crist motivada por la pandemia de Coronavirus. Laura Ballester Tarazona, una joven sillera de 14 años, fue el "angelet" que puso voz este año al tradicional "motet" de Rigobert Cortina, Glòria a Dios en las Alturas, acompañada de la Orquesta Sinfónica y la Coral Polifónica de La Lírica, dirigidos por el maestro Eduardo Ventura Rodríguez. . Laura es la mayor de tres hermanos. Estudia 3.º de la ESO y es fallera. Laura aseguraba que vio cumplido su sueño cuando a los 9 años entró a formar parte del grupo de preparación del Cant de la Carxofa y más aún cuando la eligieron para ser el "angelet" de este 2022. Tras el cant, se dispararon la 21 salvas correspondientes.

Antes del Cant de la Carxofa se celebró las tradicional Procesión del Crist, encabezada por los personajes bíblicos y presidida por las camareras, Marisol Peris Alapont i Marta Peris Alapont, el clero local y las autoridades municipales, acompañados por la Banda de la Agrupación Musical la Lírica de Silla.Como siempre, el Santissim Crist cierra la proceisón, llevado por los costaleros.