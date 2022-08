El Ayuntamiento de Godella pedirá este martes a Rosa que entregue las llaves del piso de alquiler social que ocupa desde hace tres años y cuyo contrato ha vencido hace casi un año. Rosa, que vive en esa vivienda con sus dos hijos de 18 y 17 años, ha presentado un registro de entrada en el consistorio pidiendo que le dejen quedarse allí al menos hasta que encuentre otra alternativa habitacional. Por ese motivo, el colectivo Red Godella, de la que ella es presidenta, ha convocado una concentración este martes a las 12 horas delante de la puerta del edificio en la calle Santa Teresa número 3 para evitar que dejen a Rosa en la calle, aunque el consistorio ya ha afirmado a Levante-EMV que eso no va a pasar: “Los servicios sociales del consistorio llevan haciendo un seguimiento del caso de Rosa desde hace tres años. Hace seis meses ya se le notificó que había vencido el contrato y desde servicios sociales le han acompañado en la búsqueda de otras alternativas habitacionales, pero el proceso ha sido infructuoso. La semana pasada ya le avisamos que debía darnos las llaves y sabe que este martes irá la Policía acompañada de una psicóloga de servicios sociales para que se las entregue, pero si no es así, está claro que no vamos a ordenar un desahucio y dejarlos en la calle, este consistorio tiene mucha sensibilidad con este tipo de casos, peor por esa razón sí le pedimos que deje esa casa a otras familias con necesidades más urgentes que también dependen de servicios sociales”, señala la alcaldesa accidental, Tatiana Prades.

Relacionadas La ocupación de una finca desata un conflicto vecinal en Quart