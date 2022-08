En el pleno ordinario del mes de julio, el Ayuntamiento de Meliana ha aprobado una nueva modificación de la Relación de Puestos de trabajo (RPT) para adaptar la organización de la administración local a diferentes necesidades estructurales evidentes desde hace años. Para realizar los cambios, se ha aprovechado el proceso bisiesto de la gestión del Conservatorio Profesional de Música en la Generalitat.

En este sentido, el alcalde y responsable del área de Personal, Josep Riera, detalla: “Se crean dos puestos de trabajo nuevos que, ahora mismo, se encuentran contemplados extra plantilla por medio del contrato programa. Concretamente, el agente de desarrollo local y un segundo informático. Dos lugares muy necesarios en un municipio con una importante actividad económica y de fomento de la ocupación y con una administración cada vuelta más electrónica y, por lo tanto, más dependiente de la informática”. Además, a petición del Departamento de Urbanismo, se contempla la ampliación de la jornada del ingeniero municipal hasta un 40%, con el fin de que tenga presencia al Ayuntamiento dos días en la semana, actualmente solo es de un día.

Cómo explica el máximo responsable municipal: “Para acometer esta modificación, y atendidas las limitaciones normativas en la creación de puestos de trabajo nuevos, se amortizan diferentes puestos de trabajo del profesorado del Conservatorio Municipal que tienen una ocupación reciente y unas jornadas laborales muy reducidas”. Concretamente, se trata de dos puestos de ocupación reciente y seis con jornadas que oscilan entre el 11% y el 26%. Un proceso, que sin embargo, fue denunciado por el CSIF.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Meliana se encuentra en el proceso bisiesto de la gestión del Conservatorio Municipal en la Generalitat, la administración competente en las enseñanzas musicales regladas. Un proceso que se plasmará en un convenio que regulará también las relaciones laborales del personal dependiente del ayuntamiento. Es en este contexto que el ayuntamiento ha decidido reorganizar la relación de puestos de trabajo. Así, incide el alcalde: “Hemos optado para reducir la precarización de estos puestos de trabajo de profesorado del conservatorio, hasta ahora con jornadas muy reducidas y contrataciones discontinuas, para que sea la Consellería de Educación quien dote con personal propio los puestos con mejores garantías y condiciones”. Es decir, no solo no se suprimirán lugares de profesorado de música en el conservatorio de Meliana sino que por parte de la Generalitat se irán creando de nuevo. En el caso del ayuntamiento, mantendrá la vinculación laboral con once profesoras y profesores de los actuales.

Finalmente, Riera recuerda también: “En cuanto a la relación de puestos de trabajo y la organización de la plantilla municipal, todavía ahora estamos pudiendo rehacer el desastre que provocó el anterior gobierno del Partido Popular con los recortes y las amortizaciones del año 2012, de diferentes puestos de trabajo necesarios para el funcionamiento del ayuntamiento”. Es el caso ahora del puesto de agente de desarrollo local o, en su día y por sentencia judicial, del puesto de técnico de promoción lingüística. Todavía queda pendiente el puesto técnico de juventud, actualmente cubierto gracias a la subvención del IVAJ.