Catarroja pide que los asuntos de violencia sobre la mujer se traten en Torrent y no en Sueca, como propone Justicia

Una comisión mixta integrada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y la Conselleria de Justicia aprobaron a principios de año la comarcalización de juzgados de violencia sobre la mujer, con la creación de hasta 12 juzgados con competencias exclusivas en esta materia, entre este año y 2024.

Plan que también afecta a los ocho partidos judiciales de l’Horta, para los que se dan diferentes soluciones. Así, la primera fase del plan aprobado por la Comisión Mixta prevé para 2022 la creación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de València que también acogerá los casos tramitados en los partidos judiciales de Mislata y Quart de Poblet. También contempla la constitución de un juzgado exclusivo en Sueca, al que se derivarían los asuntos de violencia de Catarroja, y la agrupación de los partidos judiciales de Torrent y Picassent, por un lado, y los de Paterna y Moncada, por otro.

Un plan que no acaba de agradar al partido judicial de Catarroja. Así lo refleja la juez decana de esa demarcación en la memoria realizada por el TSJCV que publicó el martes este diario. La decana considera que la opción de una comarcalización con el partido judicial de Sueca resulta de muy difícil ejecución práctica. “Catarroja y Sueca no son partidos limítrofes, y puede dilatar la resolución de dicha voluntad de especialización, largamente pretendida y no resuelta hasta el momento”, en ese sentido, consideran que es más apto que los asuntos de violencia de género del partido judicial de Catarroja sean asumidos por el Juzgado de Violencia de Género de Torrent.

“El acuerdo del CGPJ efectuaba un análisis exhaustivo de las diversas cargas de trabajo, y de las circunstancias concurrentes, y concluía en la necesidad de la comarcalización, por lo que nos hemos de remitir a los razonamientos y conclusiones que se contenían en el mismo; comarcalización, cuya conveniencia, desde todos los puntos de vista, resulta inaplazable”, y por ello consideran que para agilizar los trámites sería más conveniente no salir de la comarca de l’Horta y acudir a Torrent, población más cercana.

No hay reparos, en cambio, de cambiar de comarca para el partido judicial de Massamagrell. En un primer momento se abogaba por trasladar los asuntos de violencia de género a València pero aceptan la propuesta de la Comisión Mixta TSJ – DGJ para el plan bianual 2022-2024 para la atribución de a un juzgado especializado en Sagunt de nueva creación, aunque en cambio sí avisan que también debería ser este nuevo juzgado el que asumiría la guardia fuera de los horarios de audiencia pública. “Debería revisarse la forma de realización de la guardia en la materia fuera del horario de audiencia pública y los días no laborables, para diferenciar sí afectaría sólo al partido judicial de Sagunt o también al de Massamagrell”. Interesa la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer como tal (no un juzgado de tipo mixto con competencias exclusivas), que abarque el servicio propio de guardia de violencia e instrucción ordinaria de los partidos de Sagunt y Massamagrell en días ordinarios y también que sea aquel partido judicial, Sagunt, el que asuma la totalidad de la materia y se ocupe de la sustitución de su juzgado de violencia sobre la mujer fuera de los horarios de audiencia pública”, señala el decano de la partida judicial de Massamagrell.

Oficina de atención a las víctimas en Moncada

Es curioso, por otra parte, y así se refleja en la memoria, que Moncada, que sin embargo está más cercano a Sagunt , la comisión mixta haya decidido agrupar sus asuntos con Paterna. Hay que destacar que durante el año 2021 se han desplegado por completo las actividades de la nueva oficina de atención a las víctimas del delito en Moncada. Dicha oficina está integrada por una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. “Se trata de una petición que se había reiterado de forma continuada, por lo que resulta muy positiva la puesta en marcha de la citada oficina, pues ha mejorado notablemente la actuación de los juzgados en todo lo relacionado con las víctimas·, señala el magistrado decano de Moncada.