"No me toques el WhatsApp" arranca de nuevo en Quart de Poblet

Un año más Quart de Poblet se suma a los municipios que ponen en marcha la campaña "No me toques el Whatsapp" impulsada por el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). Una iniciativa que tiene como finalidad crear conciencia sobre la igualdad entre jóvenes de 14 a 24 años de la localidad de una manera especial.

De esta forma, este proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, pretende reconocer los proyectos de diversas modalidades artísticas que tratan sobre la promoción de la igualdad, la convivencia y el respeto entre sexos, así como la prevención de la violencia contra las mujeres.

Entre las modalidades disponibles se encuentra la fotografía, el micro-relato, el vídeo, las artes escénicas, la música, y las artes plásticas. El trabajo de estos cuatro últimos deberá estar realizado por un grupo de al menos tres jóvenes. Por lo que respecta a las modalidades de fotografía y micro-relato la autoría puede ser individual. El IVAJ, con el asesoramiento de personas expertas, seleccionará las obras valorando la calidad, los valores que transmite y el trabajo en grupo.

La participación podrá hacerse directamente o a través de los centros y asociaciones juveniles o centros educativos de Quart de Poblet. El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el 14 de octubre.

"No me toques el WhatsApp" es una iniciativa que se puso en marcha en 2015, y cada año se va renovando con temáticas diferentes, pero con un objetivo que no varía: concienciar a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 30 años.