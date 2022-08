Apagados. Así han dormido muchos de los edificios más emblemáticos de l’Horta, entre ellos las casas consistoriales, después de que los gobiernos locales acataran el Real Decreto Ley 14/2022 que se puso en marcha el miércoles de medidas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética para reducir la dependencia del gas natural con el objetivo de alinear las políticas de ahorro energético de todas las administraciones y garantizar el cumplimiento de esta normativa. Aunque el pagado de la iluminación en los edificios municipales es el factor más visible, no es la única medida que están poniendo en marcha los ayuntamientos, también regular la temperatura a 27 grados en las instalaciones públicas que se une a que muchos ya instalaron leds en sus luminarias.

Torrent es una de las localidades en la que más se evidencia este “apagón” tras contar con varios edificios con iluminación propia que llevan ya dos noches durmiendo sin luz como el ayuntamiento, la Casa de la Cultura, la Casa de la Dona, el Edificio Metro (el local en la parte superior de la estación que es utilizada por le consistorio para hacer exposiciones) y el Centro de Mayores. La Torre ya no contaba con iluminación propia, solo la propia de la calle. “Además tenemos el sistema de climatización del ayuntamiento trabajando al 50%. El alumbrado público, que es Led, tiene además sistemas de control y monitorización que nos permiten reducir sustancialmente su identidad en determinadas horas de la noche. Asimismo, tenemos automatizadas la mayoría de las oficinas municipales para que se apaguen automáticamente”, afirman desde el consistorio, que aseguran que no ha costado acatar el nuevo Real Decreto “porque en Torrent ya llevamos años poniendo en marcha medidas de eficiencia energética que nos han facilitado bastante la faena”.

En Mislata, también se han adaptado ya a la normativa estatal. Los edificios públicos tienen la temperatura regulada a 27 grados, y la fachada del ayuntamiento permanece sin luz toda la noche. En este sentido, si bien las esculturas situadas en la vía pública no tienen iluminación propia, también se ha decidido apagar las luces de las dos rotondas que sí gozan de luminarias.

Siguiendo en l’Horta Sud, Quart de Poblet era otro de los municipios que tenía hechos los deberes de ahorro energético y ya apagaban sus edificios municipales, además de contar con una red de alumbrado público con leds, al igual que Alaquàs, que llevan desde hace años sin encender el alumbrado de las almenas y fachada durante la noche de su Castell, “además hace poco se terminó de sustituir la iluminación de todo el edificio por Led, la ultima fase han sido las salas de exposiciones”, explican desde el gobierno local, que especifica, que tras la implantación de la nueva normativa se están revisando los horarios en la programación del alumbrado y en el objetivo de ahorro energético, se ha hecho una dotación presupuestaria para instalar placas solares en instalaciones deportivas así como en las praderas de las instalaciones deportivas del Terç se ha instalado un sistema de sensores de humedad que detecta cuando baja el umbral y adapta el riego de forma eficiente.

Catarroja también presume de tener ya materializadas buena parte de las medidas de eficiencia energética antes de aprobarse el Real Decreto, como el alumbrado público led casi al 100% del municipio y la aplicación de medidas de reducción de intensidad lumínica a partir de la medianoche, según épocas del año. “No tenemos ninguna farola que provoque contaminación lumínica. Además, los edificios públicos disponen de tecnología led innovadora que ha permitido ahorrar muchísimo dinero los últimos años y adaptar el alumbrado con colores de las fachadas a iniciativas solidarias o reivindicativas”, señala el alcalde, Jesús Monzó.

Ya en l’Horta Nord, Burjassot también ha apagado sus edificios públicos, como la casa consistorial y la Casa de la Cultura. En cuanto a Los Silos, Monumento Histórico Nacional, desde la localidad afirman que no cuenta con iluminación propia solo la del alumbrado de la calle. Sobre el alumbrado público, el primer edil, Rafa García, asegura que se “estamos viendo qué opciones tenemos para determinar el horario que podríamos recortar Lo que ya hemos hecho es ajustar a 27 grados el aire acondicionado de los edificios públicos”.

Otro monumento histórico nacional como es el Monasterio de El Puig también dormirá apagado. Así lo ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Luisa Salvador, quien afirma que solo se mantendrá la iluminación exterior, “pero se han apagado los focos que iluminaban directamente sobre la fachada”. El ayuntamiento tan solo contaba con la iluminación en su balcón, que es de de diferentes colores para adaptarse a la celebración de los diversos días internacionales “pero que el resto de días se mantiene con luz blanca y también hemos decidido apagarla, al igual que los edificios públicos como el colegio Padre Jofré”.

El Palau de Cruïlles de Alfara del Patriarca tampoco cuenta con iluminación propia. Su alcaldesa, Marisa Almodóvar, afirma que “sólo tenemos dos focos que alumbran el ayuntamiento, que se encienden y se apagan con el alumbrado público, lo único que estábamos pensando es poner un temporizador para que se apagaran antes, pero no tenemos más edificios municipales iluminados”.

Excepción en fiestas

Hay dos municipios de l’Horta, Silla y Paterna, que sin embargo, han decidido mantener algunos de sus edificios iluminados durante las Fiestas.

En el caso de Silla, que está inmerso ahora mismo en los festejos, y que mantiene su Torre Musulmana con luz. “Después de fiestas la apagaremos, y el ayuntamiento no tiene luz propia. . Tenemos avanzado que toda la luminaria es con tecnología Led y además está encendidas por la noche de forma alternativa”, explica el alcalde Vicente Zaragozá. Desde el consistorio se ha enviado una circular a los trabajadores donde se especifica que la temperatura del aire se limitará como marca la normativa -en los recintos calefactados no será superior a 19 ºC. y en los recintos refrigerados no será inferior a 27 ºC- y que las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30 % y el 70 %. Además, informa que el Servicio de Prevención de Riesgos y Salud laboral realizará una medición de la temperatura del aire en aquellos edificios municipales que por sus características constructivas lo requieran y que se han instalado carteles informativos visibles desde la entrada o accesos a los edificios sobre los valores limites de las temperaturas y cierre de puertas para evitar despilfarro energético por las pérdidas de energía al exterior.

En Paterna, el ayuntamiento ha anunciado que cumplirá con el decreto del gobierno y ha recordado que ya se está cambiando todo el alumbrado público a led y avanza que antes de que acabe el año todo el municipio, incluidos sus polígonos, será 100% led. En este sentido, el consistorio indica que se apagarán las luces de todos los monumentos de la villa y que solo permanecerá iluminada la fachada de la Casa Consistorial durante las fiestas patronales de la segunda quincena de agosto, en sus fases de Foc, Festa i Fe, pero que una vez concluyan los festejos también se apagará su iluminación.