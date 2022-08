La infància de Burjassot –exactament tres anys després del 14 d’agost de 2019– tornà este diumenge a boqueta nit a prendre els carrers del centre urbà per a homenatjar Sant Roc en la seua Baixà des de l’ermita, situada al cim d’un dels tossals del municipi, fins a l’església de Sant Miquel Arcàngel, en la part baixa, al costat de l’horta. El protocol anticoronavirus –per fortuna cada vegada menys restrictiu– no solament impedí a xiquets i xiquetes participar en un gran espectacle pirotècnic del calendari festiu, sinó també sentir-se protagonistes d’una de les tradicions més arrelades en la Ciutat de les Sitges.

Els actes arrancaren a les portes del santuari del Patró amb la popular Benedicció de les Canyes. Nombrosos bordons amb carabassetes i llaços multicolors –emblemes dels pelegrins– foren aspergits abans que els seus portadors, també beneïts, acompanyaren a Sant Roc sobre l’asfalt en una nova Baixà. A continuació, amb l’ajuda de la Penya El Coet, els xiquets i les xiquetes encengueren incomptables coets durant un recorregut que trobà la primera parada en la plaça de l’Ajuntament. Allí se celebrà la Rodà infantil. Harmoniosament, els seus protagonistes ‘rodaren’ el Sant cobrint-lo amb la llum de les bengales.

Després, a través del carrer del Tramvia, el trasllat continuà el seu curs fins a la plaça dels Furs, on esperava engalanada la parròquia de Sant Miquel Arcàngel. A l’entrada del temple, els xiquets i les xiquetes reberen a Sant Roc davall l’arcada de llum que crearen amb el foc dels coets. En Sant Miquel, com és tradició, el Pelegrí havia de passar dos jornades. Tornarà a eixir de camí a l’ermita a la nit d’este dimarts –el seu dia gran– en la Pujà i Rodà. Prèviament, al capvespre, hi haurà processó.

Com en totes les celebracions, la Baixà i Rodà infantils de Sant Roc comptaren amb la presència d’una representació municipal encapçalada per l’alcalde, Rafa García, i el regidor de Festes, Manuel Pérez Menero. Per la seua part, l’Agrupació Musical Les Sitges posà la banda sonora.

Els actes del diumenge, emmarcats en el Dia de la Pólvora de les festes patronals, encara es prolongaren amb una nova edició del Concurs de Mascletades Nocturnes Ciutat de Burjassot. Com a colofó, en una ‘gàbia’ al costat del camp de futbol Les Sitges, la Penya El Coet oferí la seua Gran Coetà en honor del Patró.