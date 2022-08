Fieles a su activismo de cada año, los y las representantes de la Plataforma Antitaurina de Alfafar han convocado su concentración para el próximo sábado, 20 de agosto, a las 17:45 horas, frente al ayuntamiento, en la que pretenden mostrar con pantallas "el verdadero rostro de la tauromaquia". El colectivo anuncia además "una mesa infantil para concienciar sobre una infancia sin violencia".

La plataforma rechaza los actos que se celebrarán en la población con fuego o cuerdas pero también la llamada "cagada del manso". "Los informes de más de 500 veterinarios de la asociación Avatma demuestran el sufrimiento animal en este tipo de festejos y durante el transporte", esgrimen. Otros grupos adheridos como Anima Naturalis, llevan años documentando este tipo de fiestas con el fin denunciar públicamente la realidad.

El grupo critica además que el coste de estos festejos es un mínimo de 9.000 euros de fondos públicos "sin que la opinión de la ciudadanía residente en el pueblo sea tenida en cuenta". Por ello, durante estos días, la plataforma reparte octavillas informando de la concentración y pidiendo la movilización de la gente ante algo que consideran anacrónico.

Protección de la infancia

La plataforma pone de nuevo el foco en defender a la infancia de estos festejos "como recomienda el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que instó a España en 2018 a alejar a los menores de la tauromaquia por las consecuencias negativas que pudiera tener en su salud mental". Asimismo, el colectivo esgrime el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, que establece que “las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”. Por ello, el día de la protesta habrá una mesa infantil para que los niños y niñas pinten, como entretenimiento y alternativa a los actos taurinos.

"Estamos en una sociedad lo suficientemente evolucionada como para dejar de divertirnos a costa del calvario de los animales y lo hemos comprobado preguntando durante años por el pueblo: mayoritariamente, nadie quiere este tipo de diversión con dinero público y vulnerando los derechos de la infancia", manifiesta el portavoz de la plataforma, Diego Nevado Martínez.

"Nos parece increíble que el Partido Popular siga apoyando esta forma de diversión y el PSOE no se posicione para no perder votos cuando se hace llamar un partido progresista, pero lo cierto es que no se posiciona respecto a algo tan sencillo como los derechos de los animales, el dinero público y alejar a la infancia de la violencia explícita como piden los máximos expertos", añade el activista además de recalcar que, a través de las redes sociales, tanto Unidas Podemos como Compromís han mostrado su apoyo a esta concentración a la que llevan asistiendo desde la primera convocatoria de 2019.

Alimentación vegana

El colectivo no solo se manifestará contra los actos de 'bous al carrer' sino que aboga por la alimentación vegana, una opción por la que sus componentes han optado desde hace años al considerarla "lo más ético en defensa de todos los animales junto al planeta y la salud". "Hoy en día hay alternativas de sobra incluso con los mismos sabores para no hacer daño en ninguna de sus formas y simplemente es informarse. Esperamos que toda la gente que está en contra de la utilización de animales como diversión, a favor de priorizar el dinero público en otras cosas y considera que los derechos de la infancia son importantes, se sume a la protesta".