La ciudad de Torrent tiene un amplio término municipal con espacios naturales y parajes que posibilitan la práctica del senderismo, cada vez más habitual. De hecho, el propio ayuntamiento tiene trazadas, desde hace años, diferentes rutas que promueve en distintas épocas del año, como es el caso del Mes del Medio Ambiente.

Sin embargo, caminantes y grupos de personas aficionadas al senderismo han denunciado la “incorrecta gestión” que el consistorio hace de algunos de estos itinerarios, que imposibilita su uso durante “bastantes meses del año”, en el caso de unos, tanto por el mal estado, en general, como por la falta de actuación en tramos de enlace.

Una queja que “se produce cada año” es la que se refiere a los trabajos de acondicionamiento que se realizan en gran parte de los caminos, a través de contrataciones en los meses de verano, procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). “Estas personas realizan una buena tarea pero no es el verano el momento más adecuado aunque exista una subvención. Lo correcto es que en primavera, cuando comienzan a disfrutarse esos caminos, estén en condiciones con recursos municipales y luego, la brigada del SEPE realice un mantenimiento”, explican usuarios.

Pero como los trabajos se limitan a julio y agosto, “en las mejores épocas del año para hacer senderismo en muchos puntos de Torrent, que son en primavera y el otoño, no se puede disfrutar de algunas rutas porque no están en condiciones”. “En el Vedat, una sola brigada con dos personas que trabaja todo el año hace un trabajo excelente, sin embargo, porque es continuo”, ponen como ejemplo.

Enlace con el “Reg Mil·lenari”

En esta misma línea, estos días el consistorio ha recibido por parte de usuarios una queja por registro referente al tramo de camino que enlaza el sendero PRV-162 y la llamada Senda del Reg Mil·lenari, un itinerario que se estableció en la etapa del anterior gobierno del Partido Popular y que transcurre por algunos de los parajes más valiosos y restos romanos.

Según el escrito, se han realizado trabajos de limpieza en ambos senderos en el mes de julio pero se ha obviado el tramo de unión entre los dos, de más de 10 metros, que está totalmente impracticable.

“Si entras al PRV-162 a la altura de la Font de la Teula, cuando llegas a Montañana, tienes que volverte para atrás porque no se ha limpiado la unión. No entiendo cómo no se supervisan las actuaciones para comprobar que son correctas”, indican en la queja, además de recoger que la situación provoca que grupos de personas, familias y ciclistas que hacen esa ruta estos días, cuando llegan al punto conflictivo, tienen que deshacer el camino porque no se puede pasar, “sin riesgo de caer dentro de una charca”.