La catalogació i rehabilitació del Xalet Giner-Cortina de Torrent, projectat el 1918 per l’arquitecte José María Manuel Cortina Pérez (1868-1891-1950), ha sigut una de les fites més destacades respecte de la preservació del patrimoni arquitectònic de l’Horta de les darreres dècades. La seua protecció el 2009, com a Bé de Rellevància Local amb nivell de protecció integral, va ser possible gràcies a l’esforç conjunt de molts professionals, ciutadans, col·lectius i entitats culturals, que van traure de l’oblit i salvar aquest bé d’un enderrocament segur.

Després d’una dècada d’incertesa, l’any 2020 es va produir l’adquisició formal del monument per part de l’Ajuntament de Torrent. Aquesta compra va suposar la culminació d’un llarg procés, que posava fi a més de tres trenta anys d’espolis, incendis i actes vandàlics i que garantia, en principi, la seua salvaguarda. Malauradament, durant les obres que s’estan duent a terme des de l’any passat al bé, s’ha executat l’enderrocament de la seua cúpula de base octogonal, que era un dels seus elements més valuosos.

Des del punt de vista historicoartístic, aquesta era una de les tres voltes, de teula d’escates de peix vidriades de color blanc-i-blau, que va projectar l’arquitecte Cortina amb colors inspirats en els de les cúpules barroques d’esglésies valencianes. De fet, aquestes les trobem, únicament, dintre de la seua obra a l’Ermita de la Mare de Déu del Carme de Terol (1903), al Campanar de l’Església de la Mare de Déu del Rosari de Fontanars dels Alforins (1912-1916) i al Xalet Giner-Cortina de Torrent (1918-1919). A més a més, en aquest últim cas es va prendre com a referent la desapareguda cúpula que va tindre el Pati dels Lleons l’Alhambra de Granada, entre les dècades del 1860 i 1930, reproduint d’aquesta manera una de les imatges perdudes més apreciades d’aquest conjunt monumental.

Des del punt de vista constructiu, les voltes de Cortina varen ser dissenyades de forma singular, amb una estructura metàl·lica de suport, que sí que s’ha mantingut en el Xalet Giner-Cortina, sobre la qual es disposava un tauler de rajoles al que es fixaven les teules. Tant la cúpula de Terol com la de Fontanars, que són més antigues que la de Torrent, han arribat fins a l’actualitat amb deficiències semblants com fissures, clavills o descamacions per qüestió de dilatacions.

No obstant això, aquests problemes en cap moment han comportat la seua demolició i posterior reconstrucció, per la pèrdua irreparable que suposaria. Açò és a causa del fet que, amb les tècniques actuals, resulta molt complex reproduir la seua geometria original, per la qual cosa en el cas de Torrent haguera sigut més adequada la consolidació dels seus elements originals.

En conseqüència resulta evident que, l’enderrocament de la cúpula del Xalet Giner-Cortina ha estat una actuació totalment desaconsellable per la pèrdua que ha suposat per al patrimoni cultural valencià i constitueix, per tant, un espoli d’una part d’un dels nostres monuments més rellevants. Un patrimoni que no s’hauria de perdre sinó restaurar i protegir adequadament i difondre.