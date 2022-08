El Club Kayak-Polo sub-21 de Alaquàs ha vuelto a situarse en la élite, ahora mundial. Jugadores y jugadoras de esta entidad vuelven de la Copa del Mundo de Saint-Omer con grandes triunfos, elevando a la selección española a lo más alto. Después de unos cruces “complicados” y algunas primeras derrotas en la fase de grupos, los jugadores del club municipal retornan a casa con medallas de oro y bronce.

Por una parte, la selección masculina sub -21, con dos jugadores del club de Kayak-Polo de Alaquàs —Josep Murillo y Diego Guinot—, conquistó Francia con su oro en un "partido difícil” ante Alemania. El encuentro mantuvo la tensión, hasta el final, cuando terminó resolviéndose por la mínima en la prórroga, gracias a un gol de oro del conjunto español.

“La final fue muy luchada e igualada, como el resto del campeonato. Comenzamos perdiendo contra Italia, equipo al que posteriormente ganamos en las semifinales. Lo mismo ocurrió con Alemania en la fase de grupo, ya que nos enfrentamos contra ellos en el último encuentro, donde conseguimos la victoria. Además, en los cruces nos topamos con Francia, conjunto al que nunca habíamos ganado, pero lo logramos”, ha explicado el jugador de Alaquàs y campeón del mundial, Josep Murillo.

El mismo deportista, expresa que se inició en esta disciplina probando diferentes deportes para ver cuál era en el que se sentía mejor. “Me dejé el fútbol, hacía natación y conocí el Kayak-Polo y me encantó”, ha detallado Murillo. Así es que, el joven jugador ha señalado que este título “significa una recompensa de todo el esfuerzo y sacrificio empeñado”.

Por otro lado, la selección femenina, también en la categoría sub-21, ha logrado el bronce en el mundial con una jugadora del club de Alaquàs en sus líneas, Ariadna Hoyos. El conjunto consiguió imponerse por tres goles a Francia, equipo al que ya se habían enfrentando previamente en el campeonato con un resultado poco favorable.

“No era el encuentro más deseado para nosotras, porque ya habíamos perdido anteriormente y en su casa, con la afición francesa. Pero conseguimos ganar con ventaja de tres goles, todavía no nos lo creemos”, ha expuesto Hoyos. Asimismo, la jugadora ha apuntado que todavía no son "conscientes" de lo que han logrado. “Es un sueño hecho realidad porque ha sido un torneo muy complicado que ha terminado con un resultado muy satisfactorio”, ha analizado la deportista.

El club de Alaquàs, también ha tenido presencia en las filas de la selección senior femenina con Nuria Cañas. Este conjunto ha conseguido un séptimo puesto en el mundial.

Reconocimiento

El desarrollo del mundial se ha seguido muy de cerca en Alaquàs, en distintos sectores vinculados a los y las deportistas que competían. De hecho, algunas familias han acompañado a los equipos hasta Francia. También el consistorio ha felicitado al club por el esfuerzo de sus componentes. "Enhorabuena a los jugadores del club Alaquàs Kayak Polo Josep Murillo y Diego Guinot, componentes de la Selección Española Sub-21 de Kayak Polo por el campeonato del mundo conseguido esta tarde en Saint-Omer", escribía el alcalde, Toni Saura, en las redes sociales, momentos después de conocerse el resultado del encuentro masculino sub-21.