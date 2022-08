El festival Q-ART calienta motores con la selección de las obras y artistas de esta edición

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, en colaboración con la Asociación Amigos de las Artes Plásticas, arranca el 3 de septiembre una nueva edición del festival de artes Q-ART 2022. De momento, el jurado parece "no haberlo tenido fácil" para seleccionar las obras y artistas que participarán en las diferentes categorías.

En la sección pintura, los artistas clasificados han sido Xaro Bonilla con su obra "Horitzó fantasmal", José Antonio Campos con "Tras el cristal", Ángel Celada y "Ahora la equis es la tachada". Bajo el título "Arquitectura, paranoia, matemática" destaca Daniel García, Ana Gómez con "Forats" y Adrián Jorques con "Walking around the city XI". Finalmente, Denislav Mitkov con su obra "Ciudad genérica", Raquel Montesinos y "Estaciones", Miquel Ponce con "Las formas que emergen", Sergio Rocafort con su obra "Raíz" y Paco Vila con "Un Conejo no tan blanco. Alice in Wonderland".

En escultura destacan Javier Ajenjo y "Asimetrías VII", Antonio Fernández con "Psique", Iván Griño y su obra "Levitación", seguido de Noelia Masó con "No sé salir" y Michel Touma con "Geometría espacial".

Finalmente, en gravado han sido seleccionadas la obra "Mercado" de Lucía Casirraga, "Abuelo I" de Javier Cruzado, "Bunkerglat 2de Daniel García, "Marcas" de Desnilav Mitkov. Por su parte, Josep Sanmartín ha sido seleccionado tanto en la sección escultura como en la de gravado por su obra "Dona".

Un total de 22 piezas conformaran la exposición del 21º concurso de artes plásticas que se inaugurará el 3 de septiembre a las 19:30 horas en la sala de exposiciones de la casa de la cultura. La entrega de premios tendrá lugar el mismo día de la apertura.

Los artistas seleccionados para el concurso de arte urbano han sido David de Limón, Alba Bla, Xolaca y Disneylexya, que ejecutaran sus obras con el lema "Por un Quart ecològic i sosenible" el día 18 de septiembre.

El 9º premio a la creación artística contemporánea ha sido ganado por la artista Claudia Pastomas con "Atractores extraños". Un proyecto inédito creado para el festival Q-ART, que elabora un diálogo a diversos niveles, entre la producción artesanal y la mecanizada, entre la construcción y la deconstrucción y entre el borde y la superficie. La residencia artística se celebró en el "espai de creació jove" de Quart a comienzos del mes de agosto y en septiembre las personas asistentes podrán disfrutar de ella junto a su creadora.