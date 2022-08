Una mujer trans de Torrent denuncia trato vejatorio de un agente de la Policía Local

La vecina transexual de Torrent Carmen Fernández, conocida activista LGTBI+ y fundadora de la compañía teatral Transpasando Fronteras, ha denunciado por escrito ante el ayuntamiento el trato "irrespetuoso, humillante y de menosprecio" que ha sufrido recientemente por parte de un Policía Local, que acudió a su vivienda a entregarle la sentencia judicial.

Según la afectada, el funcionario se personó en su domicilio para entregarle la notificación, que todavía iba a su antiguo nombre, Wolfrando, aunque ella cambió hace años su identidad, tal y como figura desde hace más de cuatro ejercicios en su DNI y desde hace más de una década en su tarjeta sanitaria.

"El agente me acusó de ser una persona que no soy y, con tono chulesco, me amenazó verbalmente con llevarme al juzgado si no me daba por notificada", dice textualmente en la queja tramitada por el registro municipal. La vecina insiste en que "este es un hecho que se ha repetido ya en varias ocasiones en un intervalo de cinco años". Por ello, asegura que se ve "obligada" a volver a denunciarlo y exige que se investiguen los hechos "para que no se vuelvan a repetir situaciones similares con ningún vecino o vecina de Torrent".

El incidente sucedió la semana pasada cuando, según Fernández, el agente llegó a su casa preguntando por “Wolfrando”, el que era su antiguo nombre, porque así figuraba en la notificación judicial, a lo que ella le respondió que “ese hombre no existía”. Fue en ese momento cuando, según la versión que la vecina de Torrent ha ofrecido a Levante-EMV y en su denuncia, el policía le comenzó “a faltar el respeto y a burlarse”. Ante esta actitud, Carmen Fernández afirma que no se quiso identificar.

La afectada asegura que el primer incidente de este tipo con la Policía Local de Torrent se produjo hace cinco años, en el que incluso llegó a recibir presuntamente insultos homófobos. Aquel episodio provocó que Compromís per Torrent presentara una moción para implantar una formación, por medio de cursillos con perspectiva LGTBI, para el cuerpo de seguridad municipal. La moción se aprobó por unanimidad del pleno.

Por ello, Fernández asegura sentirse “muy engañada, ya que, si se han llevado a cabo dichas actividades no han servido de nada”. No obstante, reconoce que “no se trata de un caso aislado" sino que, más allá de Torrent "este tipo de situaciones las sufre todo el colectivo LGTBI y sobre todo el trans". "A diferencia de los gays y las lesbianas, nosotras lo llevamos en la cara”, insiste.

Por su parte fuentes del gobierno local de Torrent han explicado que el agente que acudió a entregar la notificación a casa de Carmen Fernández, “informó de lo ocurrido a sus superiores inmediatamente" y explicó una versión totalmente diferente a la de la afectada, en la que exponía que él se "había limitado a seguir las órdenes del juzgado y ella no había querido identificarse”. En esta línea, las mismas fuentes han indicado que "los cursos con perspectiva de género y diversidad” se llevan realizando, “de forma habitual, por todos los miembros de la Policía Local desde hace 15 años”.

Imagen de los Gay Games y dramaturga amateur

Carmen Fernández asegura haber sufrido situaciones vejatorias a lo largo de los años desde que siendo adolescente decidió hacer pública su condición sexual (de hecho la sentencia que venía a notificarle el agente se refiere a un incidente que le sucedió en Valéncia), por lo que ha construido su vida alrededor del activismo.

Colaboradora de la productora Barret Films, así como actriz y dramaturga amateur, creó su propia compañía de teatro con el nombre de "Transpasando fronteras" con la que ha elaborado obras cómo la vida de Margarida Borràs, primera transexual asesinada en València en el siglo XV. "Con ello, quiero evitar que más personas tengan que pasar por situaciones así”, ha remarcado.

Asimismo, ha participado en proyectos de envergadura como el documental “Resistencia Trans” —producido por Barret Films—, del que es protagonista y que ha sido galardonado en Festival Tous Ecran, Lesgaicinemad y Outfest L.A. Además, como parte de sus trabajos presentes y futuros, se ha convertido en una de las imágenes de los “Gay Games 2026” que acogerá el la ciudad de València.