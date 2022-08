Una de les vies urbanes més representatives de la Ciutat de Torrent i amb un important caràcter comercial és l’Avinguda, que resumeix l’arquitectura de la capital de l’Horta Sud del darrer segle, el creixement urbà del qual s’ha configurat, en part, al seu entorn. El ràpid creixement i transformació urbanística d’aquest carrer, entre els anys seixanta i vuitanta, va marcar la seua imatge que reflecteix la de la ciutat, on els grans blocs d’habitatges són predominants i han substituït, en molts casos, edificis d’interés historicoartístic.

Després de més de nou dècades de la inauguració dels primers enderrocaments per a l’obertura de l’Avinguda l’octubre del 1929, seguint el Pla de l’arquitecte Luis Albert Ballesteros (1902-1968), cal recordar el seu patrimoni arquitectònic residencial més destacat i antic. Aquest llegat passa desapercebut actualment, malgrat que encara és identificable al seu primer tram, fins a l’actual Font de les Granotes, incloent-hi la plaça Corts Valencianes la qual està integrada, en part, en aquesta via. De fet, encara es conserven una desena d’edificis d’aquesta tipologia, d’època Art Déco del voltant dels anys trenta i seixanta, els quals han perviscut i que presenten una destacada singularitat. Al marge queden les emblemàtiques façanes que es conserven de dos dels grans cinemes que va tindre la ciutat, amb trets d’aquest estil, com varen ser el Montecarlo (1947) i el Liceo (1952-1959).

Es tracta en general de cases de reduïdes dimensions, majoritàriament de planta baixa i una altura, però en alguns casos també amb dos o tres plantes més, una part de les quals varen ser promogudes per famílies benestants de l’època com les dels xocolaters. Aquestes construccions compten amb una escala adequada per a l’ample amb el qual es va urbanitzar originalment l’Avinguda, que contrasta amb la d’alguns dels alts immobles de temps posterior, de fins a nou plantes, que s’intercalen en aquest tram. Trobem algunes edificacions pròpies de l’Art Déco ornamental i també altres d’estil tardoecleticista i racionalista amb decoracions d’aquest estil o neobarroques a les baranes dels balcons, les finestres, els ampits, les serralleries, els ràfecs o al plànol de façana. Alguns d’aquests edificis es poden relacionar amb l’obra a la Ciutat de València de destacats arquitectes com Joaquín Rieta Sister (1897-1982), Lorenzo Criado Oltra (1894-1968) o Mariano Peset Aleixandre (1896-1968).

Aquest patrimoni propi d’una època i testimoni de l’arquitectura primigènia d’aquesta artèria de Torrent, s’ha transformat especialment als seus baixos per la pressió comercial que ha sofrit, ha anat minvant o s’ha anat deteriorant cada vegada més. De fet, les darreres dècades s’han perdut edificis mítics com els que albergaven «El Almendro», «El Marisquero» o «Los Veteranos» i, per això, els exemples que encara es conserven d’aquest llegat mereixen una atenció especial per a garantir la seua preservació.

Malauradament, el nou catàleg de Béns i Espais protegits del municipi contempla la protecció de menys de la meitat d’aquestes interessants construccions i, especialment, deixa fora les de menor altura, la majoria dels anys trenta. Un patrimoni arquitectònic que no hauria de desaparéixer, sinó protegir-se, conservar-se i difondre’s.