Qui eren, i sobretot, què feien allí, les quatre persones que acompanyaven els dos regidors del Partit Popular de Foios en la presidència de la processó del 17 d’agost, festa de la Mare de Déu del Patrocini? És molta la gent que s’ha fet esta pregunta. Sabíem que per al Partit Popular, l’aconfessionalitat de l’Estat no té cap valor. Per això s’obstinen a continuar anant a les processons en un lloc d’honor i no en la fila com qualsevol, a pesar que des del 2015, ni l’alcalde, ni cap altre membre del govern, no ho fem. En canvi, el govern de Foios presentem els nostres respectes a la porta de l’ajuntament, mentre es processiona en honor de Sant Roc i de la Mare de Déu del Patrocini, patrons catòlics del poble.

Així que tornem a la pregunta: Qui eren i què feien al lloc d’honor de la processó eixes altres persones? Si com el PP assegura, ells assisteixen com a representants de l’Ajuntament de Foios, qui ha convidat estes persones, que res no tenen a vore amb l’ajuntament, a ocupar un espai de privilegi a la processó? La portaveu del PP de Foios res no diu d’eixes atribucions com a amfitriona, però sí que revelava la identitat: Vicente Betoret, diputat al Congrés, un diputat provincial i dos regidors de Meliana, també del PP. Durant un temps, els dos regidors populars havien deixat d’ocupar eixe lloc i de presidir processons, però ara han reaparegut amb reforços forans. És clar que, per al PP, l’espai prominent que s’autoatribueixen a les processons, lluny de ser una mostra d’expressió religiosa o de tradició popular, s’ha convertit en un espectacle del qual aspiren a obtindre un rèdit polític. És trist que l’única aportació del PP de Foios a la política local dels últims anys, haja estat presidir processons. És més, a mesura que s’acosten les eleccions municipals, han accelerat el ritme i han fet d’eixe àmbit el seu ‘cortijo’, on exhibeixen a regidors d’altres pobles i càrrecs diversos del partit, i projecten a la seua portaveu. Per a rematar-ho, el diputat popular al Congrés processionava entre les dos files de regidors. La posició que ocupava el Sr. Betoret accentuava el focus de les mirades en estes persones forasteres, que ningú no coneixia, disputant-li el protagonisme a la patrona, vertadera tributària de la processó. El PP pot convidar qui vulga a un acte de partit, a un sopar de festes o a la processó. El que sempre hem mantingut des del govern de Foios és que han d’anar a la fila, on van els festers, les clavaries i la resta de la gent. Però, el que sí que és una ofensa, és erigir-se en els amos, convidant persones alienes a l’Ajuntament per a lluir-los en l’espai que s’ha reservat habitualment a l’alcalde i als regidors del poble. A més, no li fem cap favor a la comunitat cristiana quan els representants de les institucions ocupem llocs d’honor als actes religiosos.